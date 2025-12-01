Opinió
Cal viure positivament
Rellegint llibres antics, de filòsofs i pensadors, m’adono que oblidem fàcilment les experiències, consells i pensaments d’aquells que ens han precedit, i que sàviament reflexionaren sobre la vida. Però sembla que cadascú de nosaltres hagi d’inventar el món, com si comencéssim de nou, obviant les grans idees que ens han deixat il·lustres personatges i gent bona. Com he dit en alguna altra ocasió, en els moments actuals hem de ser conscients que de bones idees en sobren, i el que cal és actuar conforme a aquestes. La bondat, l’amabilitat, l’alegria i l’estimació ens són imprescindibles per conviure en un món millor, i en el que, malgrat els problemes i les dificultats que inevitablement sorgeixen, tenim dret a ser feliços, vivint i convivint en pau amb nosaltres mateixos i els altres i en harmonia amb el nostre món.
Recordo els temps en què se’ns deia i repetia insistentment que vivim en una vall de llàgrimes, però que en l’altra vida quedarien compensats amb escreix dels patiments d’aquest món. L’experiència i el progrés humanístic ens fan veure que, sense posar en qüestió les creences personals de cadascú, és aquí i ara on hem de cercar el benestar i la felicitat, aprenent a compartir solidàriament, cultivant la compassió, el respecte i l’estimació. No ens podem deixar vèncer pel desànim que promouen aquells que busquen només el seu benefici, el seu propi interès, sembrant la desconfiança, la divisió i la confusió.
Amb l’egoisme, l’avarícia, l’odi, la mentida, la injustícia i la insolidaritat creem barreres i muralles que fan inviable una convivència justa i una societat oberta, integradora i lliure. Ara que ens acostem a l’efemèride del Nadal i que els cors semblen entendrir-se una mica més que la resta de l’any, caldria encarar la vida, valorant les petites coses, procurant buscar les coses bones i mirar positivament tot el que de bé hi ha al nostre voltant. Cal ajudar-nos a sortir del pessimisme. Hi ha molta gent bona, hi ha fets i circumstàncies que contribueixen a fer una societat millor. La bondat s’expandeix i es comparteix, la maldat oprimeix i divideix.
L’amabilitat i la solidaritat són el germen d’una convivència sana i d’una societat més cohesionada i justa. Un món millor no es construeix simplement amb grans discursos i pomposes declaracions, sinó amb petites accions quotidianes de comprensió, respecte, solidaritat i ajuda mútua. Sabem que aïlladament l’individu no pot ser feliç, la felicitat no existeix si no és compartida. Viure positivament és un acte de coratge que amb la bondat com a eina i l’amabilitat com a camí ens adrecen cap a la construcció d’un món i una societat millors. Amb l’escalf del Nadal que s’acosta, segur que els nostres cors s’esponjaran i contribuiran a fer aquest camí més solidari i amb més bondat.
