Sant Antoni de Calonge

Carta d'una lectora: "Tinc 13 anys i la baixa comprensió lectora va en augment a la meva generació"

L'autora afirma que "la majoria dels joves estan en contra de la lectura, ja que les pantalles són molt addictives"

Un adolescent amb un llibre a les mans, en una imatge d'arxiu.

La lectura juvenil

Sofia Elisa Sewbaks | Sant Antoni de Calonge

Avui dia, la lectura juvenil va disminuint degut a les aplicacions com ara Netflix... i a molts altres factors. La baixa comprensió lectora, que va en augment en general a la meva generació (tinc tretze anys), està afectant al rendiment escolar, al pensament crític i al vocabulari que fem servir.

Segons la meva opinió, fomentar la lectura és responsabilitat de l’escola, però també de la família, d’un mateix i de tots i totes com a societat.

La literatura ens obliga a interpretar i a qüestionar diferents punts de vista i ens ensenya a crear arguments propis. A més, millora el rendiment acadèmic, contraresta l’impacte de les pantalles i ens ajuda als adolescents com jo a construir una identitat pròpia.

D’altra banda, la majoria dels joves estan en contra de la lectura, ja que les pantalles són molt addictives, no deuen saber que hi ha pantalles com ara Wattpad o bé Webtoon que poden ajudar a incrementar-la.

En conclusió, crec que part de la solució a aquest problema és promoure que els joves puguin triar el llibre que volen llegir a les escoles, que no acabin odiant la lectura per culpa de llibres que han estat obligats a llegir.

