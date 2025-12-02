Opinió
Manuel Campo Vidal
Espanya n’està farta, sí, però de tots
L’acceleració de notícies negatives que afecten els principals partits, aquests dies especialment el socialista, descoratgen qualsevol. L’episodi del duo Ábalos-Koldo correspon a un guió que supera els de Torrente, incloent-hi la seva presència física i desaprofitament indumentari -el director Santiago Segura podria estalviar-se el càsting i la caracterització d’actors- utilitzant un llenguatge d’allò més groller, per no referir-nos a les sòrdides converses sobre prostitutes que tenen alterada a tota la base del PSOE.
L’impacte de l’entrada a la presó dels dos personatges, que potser s’haurà de mantenir en mòduls carceraris diferents per risc d’enfrontament, ha estat majúscul pel que van significar aquests personatges en la recuperació per Pedro Sánchez de la secretària general socialista. I a més, Ábalos per haver estat ministre i número tres del partit. Però també perquè tots dos van dedicar les seves últimes declaracions en llibertat a amenaçar el Govern i l’entorn de Sánchez, a més d’esmunyir ja algunes acusacions sense proves. És cert que les seves paraules tenen menys valor perquè qualsevol entès sap que poden estar fent mèrits per pactar possibles reduccions de condemna amb la fiscalia. Com va fer el comissionista Aldama i el van premiar amb la llibertat condicional, fins i tot estant imputat al sumari de frau d’hidrocarburs. Potser el que diguin Ábalos i Koldo sigui cert, o potser només la meitat, un quart de veritat o producte de la seva creativitat. Però l’espectacle està garantit i pot durar setmanes o mesos.
Sobre la resistència de Pedro Sánchez al Govern hi ha avui més dubtes que abans, lògicament, perquè ja va rebre el PSOE un disgust de primera amb el cas Cerdán. Però la derrota parlamentària de dijous passat sobre els objectius de dèficit provocada per l’aliança PP-Vox-Junts -repetim: l’aliança Núñez Feijóo-Abascal-Puigdemont- pot debilitar més l’Executiu que les cròniques judicials-carceràries-literàries dels personatges distingits que van acompanyar a Sánchez en els seus 30.000 quilòmetres èpics per retornar a la secretaria general del PSOE.
El que es va descobrint a València, o intuint, sobre els 50 minuts de desaparició del ja expresident Carlos Mazón, el fatídic dia 29 d’octubre per la Dana, també ocupa espai informatiu. I promet; perquè la nova explicació de la periodista que el va acompanyar al llarg dinar, assegurant que es va quedar a treballar amb l’ordinador al seu cotxe aparcat, genera dubtes. Però el que s’intueix haurà de ser molt rellevant per fer-se lloc informatiu contra el programa xou del duo Ábalos-Koldo.
Millor sort informativa corre el cas del possible frau de les mascaret’es a Almeria que ja ha costat la detenció inicial i la dimissió després del president de la Diputació, el seu vicepresident i algun alcalde. Almeria està molt lluny dels platós televisius i això de les màscares no és mort, però sí bastant gastat. Reapareixerà només als buits, quan els actors principals Ábalos-Koldo callin, o quan el Tribunal Suprem ofereixi per fi la sentència sobre el Fiscal General.
Totes aquestes notícies, i d’altres, tenen la ciutadania farta. És veritat. Pels problemes de l’habitatge o per manifestacions a Madrid de milers d’estudiants de les universitats públiques a la vora de la fallida. Espanya n’està farta, certament; però de tots. Del partit governant i de l’oposició incapaç de presentar propostes esperançadores. Per això creix el descontentament ciutadà i la incògnita íntima de qui votar. Les noves opcions, encara que algunes esbojarrades, guanyen punts.
