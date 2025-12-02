Opinió
Vilaplana i Mazón a les 19h. 37m. 45s.
Carlos Mazón i Maribel Vilaplana han mentit tant sobre la jornada que van gaudir tancats en si mateixos que ni tan sols està clar que compartissin cinc hores tot sols, mentre València s’inundava al seu voltant com a El final del affaire. La teoria de la conspiració consistiria a defensar que aquests dos nàufrags mai no es van trobar, i que només es van aliar per compartir una coartada. A la realitat endolada, i per si la jutgessa de Catarroja no tingués prou feina per aclarir la mort de 229 persones, també es veu obligada a exigir fotos del reservat d’un restaurant i del menú de l’últim àpat abans del calvari. On l’única revelació és que van pagar el banquet del Ventorro a preu de menú. O de president de la Generalitat.
Tothom recorda on era quan va saber que Kennedy havia mort, però Mazón i Vilaplana han donat més versions del seu emplaçament que una pel·lícula de Christopher Nolan sobre el multivers. Les seves veritats alternatives han obligat els periodistes, més gossos guardians de la democràcia que mai, a reconstruir un minutatge sense precedents des del 23F o l’11M. Se sabrà on eren l’expresident i la comunicadora a les 19 hores, 37 minuts i 45 segons d’aquell dimarts, però ni així es recuperaran de la desmemòria.
Mazón contraataca que preguntar-li per les seves aventures el 29-O és masclisme, una definició que confirma en què va consistir la sobretaula més llarga des de la moció de censura a Rajoy. I per descomptat que hi ha una aroma de fulletó, en l’estupor davant la irresponsabilitat d’un governant que va privilegiar les relacions personals al seu paper institucional. Tot i això, l’estranya parella ha contribuït paradoxalment a ancorar la tragèdia a l’imaginari col·lectiu del país. El desvergonyiment de dos mentiders irredents ha il·luminat la dimensió de la dana. Koldo i Ábalos necessiten almenys la mentida per salvar-se davant dels tribunals. Hi ha comensals del Ventorro que ni tan sols disposen d’aquesta excusa.
