Opinió
Eduard Herrero
La zona del nou hospital sense projecte de futur
Estem en plena dinàmica de la construcció del nou hospital provincial i tots estem molt il·lusionats perquè tot el que sigui treballar per elevar la qualitat de vida dels ciutadans sempre va en la bona direcció. En aquesta línia s’ha discutit molt sobre si el parc Jordi Vilamitjana s’ha d’eliminar i fer els terrenys edificables amb 347 habitatges o si s’ha de conservar aquesta zona de més de 27.000 metres quadrats i més de quatre-cents arbres madurs de 20 anys de vida.
Aprofundim en aquest debat perquè crec que hi ha errors greus i manca de perspectiva urbanística. Hem pensat en el futur hospital amb una entrada, franquejada per blocs de pisos, i desbordada per la circulació i els aparcaments atapeïts de cotxes? Creiem que, a aquestes alçades del segle XXI, hem d’obviar el que ha passat a València i ens hem d’oblidar que estarem edificant en una zona inundable?
Jo cada vegada ho tinc més clar: hi ha un error imperdonable i és que el nou hospital Trueta ens ofereix l’oportunitat de dissenyar un futur nou per a Girona, i els polítics estan orientant els seus esforços en com justificar allò injustificable: convertir una zona inundable en edificable. La llei és clara i no ho permet però l’Ajuntament de Girona està obsessionat en generar recursos econòmics a costa de la zona verda del parc Jordi Vilamitjana que es inundable segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El nou Trueta el que necessita és una zona verda de més de vuitanta mil metres quadrats, incorporant els terrenys que voregen l’hospital.
Una zona inundable és una zona no edificable i el que digui el contrari que firmi i que assumeixi la responsabilitat quan arribi la natura i parli tan clar com ho ha fet a València. En política es diuen moltes coses, s’il·lusiona a la ciutadania i després es pacten coses que contradiuen el que s’havia dit.
Ens preguntem perquè hi ha desafecció a la política? Aquí teniu una resposta. Per què dic això? Perquè en els programes d’aquesta legislatura molts polítics, entre ells els que governen la ciutat ens van il·lusionar amb un gran projecte de futur: el projecte de fer una gran anella que envoltés la Ciutat i que permetés poder passejar o anar en bici d’una punta a l’altra. En aquest projecte que està en la línia del futur de les noves i millors ciutats europees es pot demanar suport a les aportacions europees del “Next Generation”. Segur que el suport econòmic arribarà i desfermarà les nostres il·lusions. Què representa per aquesta gran idea el futur parc Jordi Vilamitjana i el nou hospital?.
Poder urbanitzar una gran part de la zona sud de la ciutat i de pas deixar la conurbació urbana ben ordenada amb Salt i Vilablareix. L’hospital nou quedarà en una zona vorejada de zona verda i un parc urbà consolidat. Una zona amb un gran parc com és el parc Jordi Vilamitjana, com a refugi climàtic ara que la natura ho està exigint. Un parc en una zona en què cada vegada està més densificada i més usada per la mainada, el jovent i les famílies per fer les trobades col·lectives.
Tots els partits polítics estan treballant els programes de la Girona nova i tots es podran carregar de projectes i d’il·lusions, però que ho tinguin clar, si no tenen una visió de futur els absorbirà la brossa de les coses immediates que és el que està passant. Els “grans pensadors” que solen estar entre els grans promotors i inversors – i no entre els polítics- ens acabaran ofegant en un futur de lamentacions irreversibles. Tenim temps de replantejar i corregir el que fem amb el Parc Jordi Vilamitjana. Jo ho tinc molt clar: convertir en una gran zona verda tot el que l’envolta el nou hospital, i qualificar la vida dels ciutadans, de les noves generacions i dels nous usuaris, del millor hospital que volen construir pel segle XXI. El debat no s’ha fet, queda obert; fem-ho amb visió de futur.
