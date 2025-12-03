Opinió
Corresponsabilitat
La corba d’infeccions respiratòries que ens mostra el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC) s’ha accelerat en els darrers dies. Ja hem sobrepassat el llindar de casos basal i ens trobem en la franja de nivell moderat de transmissió, per tant, ja immersos en l’epidèmia de grip d’enguany. Aquest increment de casos té una clara relació amb el que passa al nostre entorn; de forma silenciosa veiem com cada dia hi ha més gent propera malalta. Refredats i grips estan a l’ordre del dia en les converses quotidianes, com quotidià és veure gent pel carrer o a la feina amb una mascareta. Portar-la quan estem malalts és un dels aprenentatges que ens va deixar la pandèmia de Covid-19, durant la qual vàrem ser conscients que de forma individual podíem fer quelcom per protegir-nos i, sobretot, per protegir el nostre entorn.
Un any més, la grip avança a casa nostra i aquest any ho fa una mica abans que en la darrera embranzida. Semblaria que un darrer viratge del virus n’ha accelerat la seva propagació i les dades apunten que el pic de l’epidèmia el tindrem a la nostra demarcació l’entorn del Nadal. Allò que socialment és bo, no ho és epidemiològicament: les dates nadalenques no són el millor moment. Incrementarem les interaccions socials i familiars en entorns tancats i aquest és el millor caldo de cultiu per aquest tipus de virus.
Que arribaria el pic de la pandèmia ja ho sabíem, i és per això que, una vegada més, el sistema de salut de Catalunya ha posat molts esforços perquè aquesta onada tingui el menor impacte possible per a la salut de la ciutadania. D’una banda, amb la campanya de vacunació, que enguany ha arribat amb més horaris que mai per facilitar-ne la participació. I això és el que es vol aconseguir: que la gent es vacuni. Recordem un article publicat fa uns dies en aquest mateix diari en el qual es presentaven els resultats d’una anàlisi de casos de l’any 2024, que destacava que el risc de contagi, hospitalització i ingrés a unitats de crítics de les persones no vacunades era superior al risc de les que sí que ho havien fet.
De l’altra banda, l’impacte als centres sanitaris d’aquest increment de casos. L’increment d’assistències sanitàries obliga els centres a focalitzar-se en l’atenció d’aquesta patologia fent necessària una redistribució de recursos, i amb les conseqüències que això comporta en el dia a dia als hospitals i CAP. Amb l’arribada de l’onada de grip, els centres de salut s’han d’adaptar a aquesta demanda creixent: cal ajornar activitat no urgent, com proves diagnòstiques i determinades intervencions quirúrgiques, i han d’activar plans de contingència. Cal garantir l’atenció urgent derivada de l’epidèmia, minimitzant el destorb que la reorganització de l’atenció sanitària provoca a la ciutadania.
Amb aquest escenari, és difícil d’entendre la baixa taxa de vacunació que hi ha a la Regió Sanitària de Girona, actualment per sota de Catalunya. Malgrat que en el que portem de campanya la participació ha estat més alta que en altres anys, aquesta continua essent insuficient. Fins la setmana passada, s’havien vacunat de la grip el 31,75% de la població amb indicació i el 22,20% en el cas de la Covid-19, mentre que la mitjana catalana se situa a l’entorn del 35 % en el cas de la grip i del 26 % en la Covid-19. Les nostres cobertures vacunals estan a la cua de Catalunya, tot i l’esforç de molts professionals. Cert és que sempre podríem fer més, i en això treballem cada any, però hi ha una part que interpel·la directament a la responsabilitat de cadascú: vacunar-se és protegir-se i protegir tant a l’entorn proper, com al nostre preuat sistema de salut. Això és justament el que vam aprendre amb l’ús de les mascaretes, cinc anys enrere.
Encara hi som a temps. Tenim l’oportunitat de no haver d’assumir un risc individual evitable –un ingrés, per exemple- alhora que contribuïm, com un acte de responsabilitat cap a la nostra societat, a la protecció comunitària. És imprescindible que prenem consciència d’allò que cadascú de nosaltres podem aportar per a la millora de la salut col·lectiva, i en aquest cas vacunar-se és una aportació immensa. És un acte de generositat alhora que ho és de corresponsabilitat cap al nostre entorn i envers els nostres centres d’atenció primària, els nostres hospitals i els nostres professionals assistencials.
Des d’aquesta setmana tothom que ho desitgi, encara que no formi part de cap grup de risc, pot vacunar-se al seu CAP. El lema d’enguany apel·la directament a fer-ho amb tot el sentit: Vacunar-se és estimar. Quin millor regal per aquest Nadal que compartir amb la família i amics en un ambient protegit.
