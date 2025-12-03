Opinió
Fer de la necessitat virtut 2.0
Si alguna cosa ha demostrat Pedro Sánchez és que és un supervivent polític, capaç de sortir indemne de les pitjors adversitats. Se l’ha donat per amortitzat en moltes ocasions, però sempre ha tingut l’habilitat de remuntar i desmentir els pronòstics dels qui el veien com un polític acabat. Ho va fer quan el van defenestrar de la secretaria general del PSOE el 2016, i va aconseguir tornar a ser elegit el 2017, derrotant aquells que havien provocat la seva dimissió. Ho va tornar a fer promovent la moció de censura que va desallotjar Mariano Rajoy i el PP de la Moncloa. I va reblar el clau convocant eleccions després dels mals resultats del seu partit a les municipals i autonòmiques de 2023, i articulant una majoria parlamentària que li permetés continuar a la presidència del govern.
Per aconseguir l’actual majoria parlamentària que va fer possible la seva investidura, va haver de pactar amb forces polítiques heterogènies, d’ideologies diverses i, en alguns casos, fins i tot amb plantejaments contraris entre si, però coincidents en la necessitat d’impedir que l’extrema dreta de Vox accedís al govern de la mà del PP. Per aconseguir aquella majoria, Pedro Sánchez va haver de fer de la necessitat virtut –tal com ell mateix va reconèixer– acceptant tramitar la llei d’amnistia i reconèixer Junts i Carles Puigdemont com a interlocutors polítics. D’aquells pactes en van sorgir les meses de diàleg amb Junts i amb ERC, així com diversos compromisos del PSOE: permetre l’ús del català al Congrés dels Diputats, demanar-ne l’oficialitat a la Unió Europea, aprovar la llei d’amnistia, dotar Catalunya d’un finançament singular i impulsar el traspàs integral de Rodalies.
Des d’ERC denuncien els retards, sobretot pel que fa al finançament singular, però en canvi es mostren esperançats amb el traspàs de Rodalies després de la constitució de Rodalies de Catalunya, participada accionarialment per la Generalitat. Des de Junts, en canvi, consideren que els compromisos adquirits amb el PSOE a Brussel·les no s’estan complint: la llei d’amnistia no s’aplica en molts casos perquè el Tribunal Suprem hi és contrari, i l’oficialitat del català a Europa topa amb l’oposició d’alguns estats. A més, denuncien que la llei per combatre la multireincidència no avança, que el control integral de la immigració no s’ha cedit a la Generalitat tal com reclamaven, que no s’han publicat les balances fiscals i que no hi ha avenços significatius en el reconeixement ni en la millora del finançament i de les inversions a Catalunya.
Ara bé, Pedro Sánchez, que es troba en una situació delicada pels casos de presumpta corrupció d’Ábalos, Koldo i Cerdán i per la pressió constant de PP i Vox, ha decidit tornar a fer de la necessitat virtut. Ahir va concedir entrevistes a RAC1 i a 2Cat amb l’objectiu de buscar la reconciliació amb Junts, reconeixent els retards en el compliment dels acords de Brussel·les, però afirmant que el govern continuarà avançant en els compromisos adquirits. Per exemple, va anunciar un decret per facilitar la inversió dels ajuntaments en projectes d’habitatge o gestió de l’aigua, així com l’ampliació del termini per impulsar la digitalització de les empreses. També va garantir la desclassificació de documents secrets sobre l’operació Catalunya i els vincles del CNI amb l’imam de Ripoll. Pel que fa a les balances fiscals, va afirmar que s’està treballant per concretar una metodologia que permeti publicar-les.
En definitiva, veient que necessita Junts per arribar al final de la legislatura, torna a fer de la necessitat virtut –ara en versió 2.0– i envia un missatge als seus socis perquè continuïn fent-li confiança.
Subscriu-te per seguir llegint
- Contra els rumors de les balises V16
- Roba un cotxe a Salt i circula en sentit contrari per la carretera de la Vergonya
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- La pressió per les notes dispara ja l’ansietat a 2n de batxillerat: «Vull acabar la ‘sele’ i no tornar a obrir un llibre en la meva vida»
- Ripoll abraça el turisme polític
- La condemna a Jordi Pujol