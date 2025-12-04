Opinió
No són papereres, són bosseres
Darrerament, he observat una pràctica cada vegada més estesa a la ciutat de Girona. Hi ha papereres que estan ben plenes de bosses. També he pogut veure sovint com hi ha gent que, enl loc de dipositar la bossa de deixalles al contenidor, ho fa en alguna paperera. Incivisme? O potser és que no tenen més remei que fer-ho perquè els contenidors no donen l’abast i estan plens? I això passa a diferents punts i en diferents barris. Hi haurà algú que dirà que això no és culpa de l’Ajuntament de Girona sinó de la persona que no utilitza de manera correcta el veritable ús de la paperera. Culpable potser no, però sí que és una conseqüència directa de la mala gestió que es fa de la brossa. És absolutament inacceptable que la brossa s’escampi per fora dels contenidors perquè sovint estan plens. Passa moltes vegades, per exemple, el dia que es recull paper i cartó -actualment encara un sol dia a la setmana- o quan toca dipositar el plàstic, en aquest cas només els dimecres i dissabtes.
Ha quedat clar que la freqüència dels anomenats contenidors intel·ligents no és la millor. El sistema implantat per l’equip de govern ha resultat un autèntic fracàs. No cal donar-hi més voltes ni buscar justificacions innecessàries. Ha admès, això sí amb la boca petita, que s’han equivocat i que, l’any vinent es tornarà a canviar el sistema i la brossa es podrà dipositar a diari. Ara només cal esperar que es compleixi aquesta promesa. Estic segur, però, que el dia que toqui encara no estaran en funcionament tots contenidors i, al pas que anem, s’hauran de posar més papereres a la ciutat perquè ara són més bosseres que no pas una altra cosa.
