Opinió
Girona, algunes propostes
Ara a Girona preval més un sentiment d’inquietud amb algunes pors afegides que l’autocomplaença que ha dominat durant períodes relativament recents. El teixit social es remou de diverses maneres, organitzades i espontànies, i transmet i expressa un cert sentiment de malestar. I amb tot la ciutat segueix tenint tots els atractius que la podrien fer reprendre un paper rellevant i actiu. Davant de les situacions que hi ha a l’agenda política calen respostes. Algunes poden ser programàtiques i molt generals.
En termes generals ens cal estabilitat, convivència, seguretat, neteja, cultura i educació, ordre, oportunitats. Programa, visió de futur, ambició col·lectiva, orgull compartit, recuperar l’autoestima.
Però anem a coses concretes no sense deixar constància que hi ha coses que s’han de fer, hi ha coses que es poden fer i hi ha coses que cal fer i buscar la manera de fer-les movent recursos de tota mena i concertant actuacions amb les altres administracions. Hi ha coses elementals que s’han de fer cada dia i que si no es fan representen un retrocés; a tall d’exemple la neteja i el manteniment. L’abandonament de les obligacions més elementals produeix una degradació de l’espai públic i un deteriorament de la percepció i la imatge de la ciutat.
A tall de recapitulació he pensat que podia fer una mena de guió i inventari de les necessitats més peremptòries i que es desprenen de l’observació de la ciutat en el seu pols quotidià.
- Revertir el sistema de recollida d’escombraries; mantenir només el porta a porta en les zones d’habitatge unifamiliar. Eliminar els controls excessius i massa pautats.
- Netejar els escocells, segar els parterres, podar les branques baixes dels arbres.
- Arrancar els arbres tallats. Plantar els escocells buits.
- Intensificar les campanyes de desratització. Control i reducció de coloms i gavians.
- Enderrocar edificis buits de propietat municipal, principalment a la pujada de Sant Feliu.
- Expropiar els terrenys buits de l’entrada del carrer del Carme des del Cementiri.
- Expropiar la darrera casa als pisos Mazo Mendo (Pedret) abans del pas sota la via del tren.
- Expropiar la part de l’Hospital de Sant Llatzer encara privada i ampliar el centre cívic de Pedret.
- Crear una plaça pública enderrocant el mur de la presó de Girona i crear un equipament als edificis aprofitables.
- Impulsar i executar el Campus de Salut i resoldre contenciosos sense afectar el parc Jordi Vilamitjana.
- Executar les obres de l’Institut Ermessenda i completar la pacificació de l’entrada sud per la carretera de Barcelona.
- Posar a disposició de la Fundació Ramon Noguera el terreny municipal contigu a Mas Xirgu.
- Plantar a Mas Xirgu la plaça de l’Aurora.
- Plantar o utilitzar els terrenys municipals entre Girona i Vilablareix.
- Comprar les Caputxines.
- Excavar, rehabilitar i integrar al Museu d’Història la Casa Pastors. Desencallar el nou Arxiu Històric de Girona a Fontajau i estudiar l’ús de l’edifici de Sant Josep com a Arxiu Municipal.
- Acabar els jardins dels Maristes i donar utilitat als dos edificis restants.
- Reformular la Sopa i establir noves polítiques per als sense llar amb un contracte social basat en allotjament, manutenció i compromís de formació i recerca de feina.
- Revisar la permissivitat d’ocupació dels espais públics per usos impropis.
- Fer un Pla Especial per a Pedret: bonificacions fiscals, rehabilitació, pintat de façanes i regeneració del passeig fluvial.
- Assegurar l’augment i regularitat del cabal de la Sèquia Monar.
- Fer un conveni amb l’ACA per eliminar sediments de l’Onyar des del meandre del Pont de Sant Agustí fins a la illa del Ter.
- Reduir, sanejar i ordenar la illa del Ter amb criteri hidràulic.
- Revisar i replantar totes les zones verdes de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, amb atenció especial a la plaça del Barco i la frontissa de Santa Eugènia.
- Desmuntar les rampes del Pont del Dimoni i deixar-lo transitable per vianants.
- Resoldre urgentment el problema del Pont de la Font del Rei.
- Construir el nou pont de l’Onyar entre el carrer del Carme i Montilivi.
- Estudiar l’estat del brollador de la plaça dels Països Catalans i decidir entre rehabilitar-lo o convertir-lo en espai verd.
- Eliminar els edificis ocupats il·legalment i instar els propietaris a l’enderroc immediat.
- Analitzar si els sòls buits i abandonats poden convertir-se en habitatge protegit via conveni o expropiació.
- Fer un conveni amb el Girona FC per fer viable noves instal·lacions a Montilivi amb aprofitaments comercials.
- Establir un conveni amb el GEiEG que reconegui la seva aportació a l’esport de base.
- Reprendre la política d’honors i distincions i donar-li continuïtat.
