Joaquim Nadal i Farreras

Girona, algunes propostes

Ara a Girona preval més un sentiment d’inquietud amb algunes pors afegides que l’autocomplaença que ha dominat durant períodes relativament recents. El teixit social es remou de diverses maneres, organitzades i espontànies, i transmet i expressa un cert sentiment de malestar. I amb tot la ciutat segueix tenint tots els atractius que la podrien fer reprendre un paper rellevant i actiu. Davant de les situacions que hi ha a l’agenda política calen respostes. Algunes poden ser programàtiques i molt generals.

En termes generals ens cal estabilitat, convivència, seguretat, neteja, cultura i educació, ordre, oportunitats. Programa, visió de futur, ambició col·lectiva, orgull compartit, recuperar l’autoestima.

Però anem a coses concretes no sense deixar constància que hi ha coses que s’han de fer, hi ha coses que es poden fer i hi ha coses que cal fer i buscar la manera de fer-les movent recursos de tota mena i concertant actuacions amb les altres administracions. Hi ha coses elementals que s’han de fer cada dia i que si no es fan representen un retrocés; a tall d’exemple la neteja i el manteniment. L’abandonament de les obligacions més elementals produeix una degradació de l’espai públic i un deteriorament de la percepció i la imatge de la ciutat.

A tall de recapitulació he pensat que podia fer una mena de guió i inventari de les necessitats més peremptòries i que es desprenen de l’observació de la ciutat en el seu pols quotidià.

  • Revertir el sistema de recollida d’escombraries; mantenir només el porta a porta en les zones d’habitatge unifamiliar. Eliminar els controls excessius i massa pautats.
  • Netejar els escocells, segar els parterres, podar les branques baixes dels arbres.
  • Arrancar els arbres tallats. Plantar els escocells buits.
  • Intensificar les campanyes de desratització. Control i reducció de coloms i gavians.
  • Enderrocar edificis buits de propietat municipal, principalment a la pujada de Sant Feliu.
  • Expropiar els terrenys buits de l’entrada del carrer del Carme des del Cementiri.
  • Expropiar la darrera casa als pisos Mazo Mendo (Pedret) abans del pas sota la via del tren.
  • Expropiar la part de l’Hospital de Sant Llatzer encara privada i ampliar el centre cívic de Pedret.
  • Crear una plaça pública enderrocant el mur de la presó de Girona i crear un equipament als edificis aprofitables.
  • Impulsar i executar el Campus de Salut i resoldre contenciosos sense afectar el parc Jordi Vilamitjana.
  • Executar les obres de l’Institut Ermessenda i completar la pacificació de l’entrada sud per la carretera de Barcelona.
  • Posar a disposició de la Fundació Ramon Noguera el terreny municipal contigu a Mas Xirgu.
  • Plantar a Mas Xirgu la plaça de l’Aurora.
  • Plantar o utilitzar els terrenys municipals entre Girona i Vilablareix.
  • Comprar les Caputxines.
  • Excavar, rehabilitar i integrar al Museu d’Història la Casa Pastors. Desencallar el nou Arxiu Històric de Girona a Fontajau i estudiar l’ús de l’edifici de Sant Josep com a Arxiu Municipal.
  • Acabar els jardins dels Maristes i donar utilitat als dos edificis restants.
  • Reformular la Sopa i establir noves polítiques per als sense llar amb un contracte social basat en allotjament, manutenció i compromís de formació i recerca de feina.
  • Revisar la permissivitat d’ocupació dels espais públics per usos impropis.
  • Fer un Pla Especial per a Pedret: bonificacions fiscals, rehabilitació, pintat de façanes i regeneració del passeig fluvial.
  • Assegurar l’augment i regularitat del cabal de la Sèquia Monar.
  • Fer un conveni amb l’ACA per eliminar sediments de l’Onyar des del meandre del Pont de Sant Agustí fins a la illa del Ter.
  • Reduir, sanejar i ordenar la illa del Ter amb criteri hidràulic.
  • Revisar i replantar totes les zones verdes de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, amb atenció especial a la plaça del Barco i la frontissa de Santa Eugènia.
  • Desmuntar les rampes del Pont del Dimoni i deixar-lo transitable per vianants.
  • Resoldre urgentment el problema del Pont de la Font del Rei.
  • Construir el nou pont de l’Onyar entre el carrer del Carme i Montilivi.
  • Estudiar l’estat del brollador de la plaça dels Països Catalans i decidir entre rehabilitar-lo o convertir-lo en espai verd.
  • Eliminar els edificis ocupats il·legalment i instar els propietaris a l’enderroc immediat.
  • Analitzar si els sòls buits i abandonats poden convertir-se en habitatge protegit via conveni o expropiació.
  • Fer un conveni amb el Girona FC per fer viable noves instal·lacions a Montilivi amb aprofitaments comercials.
  • Establir un conveni amb el GEiEG que reconegui la seva aportació a l’esport de base.
  • Reprendre la política d’honors i distincions i donar-li continuïtat.

