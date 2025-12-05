Opinió
Jordi Fabrellas Payret
Per què cal fer prevenció de riscos laborals?
La major part de la societat descobreix la prevenció de riscos laborals a través de les formacions i dels cursos que ha de desenvolupar obligatòriament una empresa. No obstant això, crec que les nocions de prevenció de riscos haurien de començar abans, a l’escola. Cal ensenyar a la mainada com valorar els riscos que hi ha al seu voltant, tant en l’àmbit del dia a dia com després en el laboral, i també donar-los eines per a poder prevenir o eliminar aquests riscos.
Com es podria fer això? Creant una assignatura específica, adequada a cada edat, des de la primera escolarització fins a la graduació, que els prepari per saber analitzar i reconèixer tota mena de riscos en les activitats desenvolupades. Segur que tothom recorda que una de les recomanacions que s’indiquen a bord d’un avió o d’un transport públic és que, en cas d’emergència, cal deixar l’equipatge de mà i anar ràpidament a la sortida d’emergència. O, per exemple, que quan es vol creuar un bassal d’aigua amb el cotxe, cal valorar primer la profunditat del sot i la força de l’aigua. Perquè no podem oblidar que primer cal protegir la nostra vida.
No podem pretendre assolir ZERO accidents, només fent lleis i paperassa. No dic que tenir la documentació en regla no serveixi per evitar accidents. Però crec no és suficient, la prevenció s’ha de portar a dins de l’ADN.
Posem el cas d’un jove de 16 anys. A aquesta edat els nois i noies ja són grans, volen ser lliures i poden conduir una moto. Als 17 ja poden conduir un vehicle i als 18 ja seran completament lliures. Tot i així, els nois i noies que amb 16 anys no volen continuar els estudis tenen dificultats per accedir al mercat laboral sent menors d’edat i tenen, alguns, encara menys ganes de seguir les normes i fer cas a normatives de seguretat en el treball. Això no passaria si durant l’etapa escolar obligatòria es fes pedagogia sobre la prevenció de riscos i conceptes bàsics sobre primers auxilis.
Per acabar, en una empresa és complicat calcular l’impacte econòmic d’una prevenció ben feta. La prevenció no és una columna de guanys i pèrdues perquè no es poden valorar accidents que no han existit. Però si hi posem una mica d’imaginació, podem trobar una fórmula: comparant el balanç econòmic d’anys amb accidents amb d’altres on no n’hi hagi hagut. Així podrem comprovar l’impacte econòmic en mesures preventives efectives de riscos laborals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Cinc empreses concentren el 30% dels porcs que es crien a Catalunya
- Un xoc frontal entre un tràiler i una furgoneta a l'N-II deixa un ferit crític
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre