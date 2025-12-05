Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

Jordi Fabrellas Payret

Per què cal fer prevenció de riscos laborals?

La major part de la societat descobreix la prevenció de riscos laborals a través de les formacions i dels cursos que ha de desenvolupar obligatòriament una empresa. No obstant això, crec que les nocions de prevenció de riscos haurien de començar abans, a l’escola. Cal ensenyar a la mainada com valorar els riscos que hi ha al seu voltant, tant en l’àmbit del dia a dia com després en el laboral, i també donar-los eines per a poder prevenir o eliminar aquests riscos.

Com es podria fer això? Creant una assignatura específica, adequada a cada edat, des de la primera escolarització fins a la graduació, que els prepari per saber analitzar i reconèixer tota mena de riscos en les activitats desenvolupades. Segur que tothom recorda que una de les recomanacions que s’indiquen a bord d’un avió o d’un transport públic és que, en cas d’emergència, cal deixar l’equipatge de mà i anar ràpidament a la sortida d’emergència. O, per exemple, que quan es vol creuar un bassal d’aigua amb el cotxe, cal valorar primer la profunditat del sot i la força de l’aigua. Perquè no podem oblidar que primer cal protegir la nostra vida.

No podem pretendre assolir ZERO accidents, només fent lleis i paperassa. No dic que tenir la documentació en regla no serveixi per evitar accidents. Però crec no és suficient, la prevenció s’ha de portar a dins de l’ADN.

Posem el cas d’un jove de 16 anys. A aquesta edat els nois i noies ja són grans, volen ser lliures i poden conduir una moto. Als 17 ja poden conduir un vehicle i als 18 ja seran completament lliures. Tot i així, els nois i noies que amb 16 anys no volen continuar els estudis tenen dificultats per accedir al mercat laboral sent menors d’edat i tenen, alguns, encara menys ganes de seguir les normes i fer cas a normatives de seguretat en el treball. Això no passaria si durant l’etapa escolar obligatòria es fes pedagogia sobre la prevenció de riscos i conceptes bàsics sobre primers auxilis.

Per acabar, en una empresa és complicat calcular l’impacte econòmic d’una prevenció ben feta. La prevenció no és una columna de guanys i pèrdues perquè no es poden valorar accidents que no han existit. Però si hi posem una mica d’imaginació, podem trobar una fórmula: comparant el balanç econòmic d’anys amb accidents amb d’altres on no n’hi hagi hagut. Així podrem comprovar l’impacte econòmic en mesures preventives efectives de riscos laborals.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents