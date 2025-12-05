Opinió
Reivindicació de la transició
Quan es va acabar la transició? Hi ha moltes respostes possible depenent de quan es creu que la democràcia va quedar consolidada a Espanya. Uns diuen que quan es va aprovar la Constitució (s’havia aprovat la reforma política i celebrat les primeres eleccions democràtiques) perquè establia la base de la democràcia. Uns altres diuen que quan es va superar l’intent de cop d’estat de Tejero acompanyat per la victòria electoral socialista i el conseqüent govern socialista dirigit per Felipe González perquè això vol dir que el recanvi democràtic de govern va funcionar correctament. Finalment hi ha qui diu que la vertadera democràcia va arribar a Espanya quan va aconseguir entrar a Europa, quan va passar a ser un membre més de ple dret de la UE. I encara hi ha qui pensa que la democràcia no va arribar a Espanya fins que ETA va deixar de matar.
Tots els esdeveniments que he citat en l’anterior apartat van ser claus per la democràcia i la seva consolidació. Sempre que es vol fer un canvi hi ha reticències. Durant la transició hi va haver els que creien que s’havien de conservar les bases del règim franquista que van fer tot el que van poder per no canviar les coses, encara tenien poder i van exercir-lo (prop de 150 persones foren assassinats en mans de policies o grups ultres) i els que volien trencar-ho tot perquè no es feia suficient entre els quals el més important va ser la banda terrorista ETA que va continuar matant persones fins el 2011. En total ETA va assassinar a 854 persones, només unes 30 abans de la mort de Franco.
La transició no va ser un camí de roses. Hi van confluir una part de l’antic règim disposat a fer concessions, la corona que va optar per la democràcia amb més o menys convenciment i l’acció popular que clamava democràcia i llibertat després de 40 anys de camins marcats, de vida gris i de normes que coartaven la vida de la gent. També va tenir la seva influència el turisme, feia poc Espanya era destí turístic per passar vacances i això ens va portar experiències de com vivien els turistes sobretot els procedents de la UE i volíem ser com ells. El més important per entendre la reforma política és que hi havia un gruix molt important de la societat que reclamava llibertat i democràcia, que veia l’Europa del mercat comú com a ideal, que volia avançar per acostar-s’hi. Els diferents grups tenien al cap diferents models però tots estaven disposats a passar pàgina, a obrir una nova etapa i això va permetre el consens que va portar a poder redactar la nova Constitució que no reflectia el model de ningú perquè era fruit d’aquest consens, cada actor hi va deixar la seva empremta.
El consens va permetre també superar les dues grans anomalies del període de la transició. Per un costat l’assonada militar del febrer del 1981 amb un Tejero entrant al Congrés i segrestant el govern i els diputats al crit de "tots a terra" mentre disparava uns quants trets al sostre i només Suárez, Gutiérrez Mellado i Carrillo es mantenien asseguts als seus respectius seients. Per l’altre, ETA, que va continuar matant fins al 2011 en què la democràcia va prevaldre fruit d’una negociació, finalment ETA va abandonar les armes.
L’exèrcit, responsable de l’assonada del febrer de 1981, va ser reformat per un ministre, en Narcís Serra, que va tenir una actuació impecable. Ell va ser qui va modernitzar i democratitzar l’exèrcit amb mesures disciplinàries als que enyoraven el franquisme, estimulant als que volien ascendir a que passessin per la Universitat i relacionant els militars espanyols amb els europeus amb una llarga tradició democràtica. En canvi la justícia mai s’ha reformat per equiparar-la a la europea i a la tradició democràtica i així ens va.
L’ETA va costar un xic més perquè es dissolgués i deixés de matar. El consens en aquest tema, amb alts i baixos, va permetre establir un diàleg (recorden Gemma Nierga demanant diàleg davant un desconcertat Aznar, a la manifestació de repulsa per l’assassinat d’Ernest Lluc) que va fer que la democràcia s’imposés. La dreta encara avui justifica algunes de les seves actuacions en l’existència d’alguna cosa relacionada amb ETA però la veritat és que va deixar de matar, va entregar les armes i es va crear Bildu que ha optat per la via democràtica, per fer política.
Avui el gran problema de la democràcia és la ultradreta, sigui Vox o Aliança Catalana, però la dreta, sigui PP o Junts, està optant per agafar els postulats de la ultradreta en comptes de pensar en consensuar la solució als grans reptes que té la ciutadania com la defensa, l’habitatge, la lluita contra el canvi climàtic, la immigració i les bases de l’estat del benestar. Sense el consens de les forces polítiques no s’hagués pogut fer la transició. Ara sense unes bases consensuades entre els grans partits democràtics, difícilment aconseguirem consolidar la democràcia a Espanya i Europa i resoldre els problemes dels ciutadans. No sembla que anem per aquest camí però això no treu que alguns continuem reivindicant-ho.
