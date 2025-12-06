Opinió
Maria, rostre humà de l’esperança
Com moltes vegades he dit, entrar a la Catedral de Girona és, cada dia, entrar a casa de Maria. I aquest dilluns, 8 de desembre, aquesta sensació es fa encara més intensa. Acostar-se a l’altar de la Immaculada Concepció és deixar-se submergir en un silenci que parla de fe, de pau i d’esperança. Els raigs de llum que travessen els vitralls pinten colors suaus sobre els murs antics, i cada pedra sembla murmurar devoció.
L’aroma de cera i encens, el suau ressò dels passos i la fredor solemne del marbre creen un ambient que acompanya l’esperit. La figura de la Mare de Déu, delicada i solemne, transmet proximitat i acollida, com una mare que escolta i sosté el cor de cadascú. És impossible no percebre la devoció sincera que tantes generacions de gironins li han ofert.
No puc deixar de recordar el Magníficat: «La meva ànima magnifica el Senyor, i el meu esperit celebra el Déu que em salva, perquè ha mirat la humilitat de la seva serventa. Omple de béns els pobres, i els rics se’n tornen sense res».
Aquestes paraules ressonen a l’altar i ens recorden que Maria és benaurada per haver acollit la voluntat de Déu. La seva vida entregada és model de confiança, humilitat i amor. Cada mirada, cada gest de devoció, cada silenci davant d’ella esdevé lliçó de vida, d’esperança i de consol. Sembla que l’aire mateix de la Catedral respiri paciència i serenitat, i que Maria escolti cada cor que se li acosta.
Visitar l’altar no és només un gest devocional: és tocar amb els ulls i amb el cor la fe que ens precedeix, parlar-li amb sinceritat com es parla a una mare. En sortir, un rastre de pau acompanya cada pas, i la mirada de Maria sembla guiar-nos sempre, amb tendresa i força, sostenint les nostres inquietuds i alegries.
En arribar aquest dilluns, 8 de desembre, us convido a saludar la Mare de Déu, a mirar l’altar amb estima i a deixar-vos impregnar per la gràcia que hi respira. Que aquest dia sigui record que Maria, amb el seu exemple, és guia i esperança, llum que acompanya el nostre camí. Que la seva humilitat ens recordi la força de l’entrega, la bellesa de la fe i la dolçor de la confiança. Que el seu cor, ple d’amor, abraci cada família, cada ànima i cada desig sincer que elevem amb pregària, i que el seu rostre amable ens inspiri a fer el bé sempre.
Que cada cor s’obri a la contemplació i a la pregària, que la seva protecció ens envolti i que la seva mirada ens inspiri a viure amb bondat i generositat. Maria, mare i consol, acompanya’ns sempre. Que la nostra fe sigui fidel i el nostre cor pur. «Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà» (Lluc 1,45).
Subscriu-te per seguir llegint
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre
- Un estudi a espais naturals gironins detecta que la fauna modifica els hàbits per evitar trobar-se amb humans
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Serena Formiglio, artista del panettone: “Vull portar un racó d’Itàlia a un petit poble de Girona”
- Aquests són els millors plans per fer durant el pont de la Puríssima a les comarques gironines
- Aquest és el mercat que atraurà milers de gironins durant el pont de la Puríssima
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»