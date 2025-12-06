Opinió
El perill de la partitocràcia
La democràcia que coneixem i teòricament practiquem fa aigües. Una de les vies obertes s’anomena partits polítics que, segons la Constitució Espanyola, «expressen el pluralisme polític, contribueixen a la formació i manifestació de la voluntat popular i són un instrument fonamental per a la participació política». Una afirmació contundent que s’ha d’entendre en el context en què fou elaborada i aprovada: una animadversió cap al règim franquista, que els havia prohibit i perseguit, i una aposta ferma vers un règim democràtic pel qual s’estava treballant.
No sé si avui uns imaginaris constituents gosarien dir el mateix, doncs seria com fer volar els humans més enllà de la nostra mirada, per més misericordiosa que fos. Comptat i debatut, els nostres constituents tampoc varen debatre sobre il·lustres pensadors, sinó que varen anar per feina, atesa l’estabilitat política existent en el període 1975-1978 i la por als militars i a ETA. D’haver-ho fet, durant els debats haurien tractat, com a mínim, Tocqueville («els partits polítics són un mal inherent als governs lliures»), Kelsen (la democràcia «és el govern dels partits») i Laski («la decadència del parlamentarisme no és deguda als efectes de la seva pròpia estructura, sinó més aviat a l’erosió dels fonaments sobre els quals reposa»). No és d’estranyar que en la ciència política i en la ciència sociològica avui es parli de «partitocràcia» per referir-se a la democràcia representativa.
No existeix a nivell europeu un informe sobre el grau de militància en partits polítics respecte del cens electoral. Això no obstant, un estudi de la London School of Economics (LSE) fet l’any 2023 va concloure que l’afiliació als partits ha caigut dràsticament a les democràcies europees: de mitjana, al voltant del 4,7 % de l’electorat de cada estat membre militaria en un partit. En el mateix estudi s’observa una gran variabilitat entre països: mentre que en alguns (Àustria i Xipre) els percentatges poden acostar-se al 15-17 %, en altres (Letònia i Polònia) no arriben a l’1 %. El fenomen de declivi s’ha mantingut des de finals del segle XX: les xifres absolutes de militants i el percentatge sobre l’electorat han caigut pràcticament en tots els països analitzats. Un estudi més recent assenyala que, tot i que moltes formacions han perdut membres, no tots els partits segueixen aquesta tendència: alguns mantenen o fins i tot augmenten afiliats, cosa que suggereix variacions importants segons el tipus de partit, el seu perfil històric o la seva estructura.
Pel que fa a Espanya, segons dades d’Hisenda (2024) basades en les declaracions de l’IRPF —tot i excloure el País Basc i Navarra—, les persones afiliades a partits polítics serien 286.852; és a dir, només un 0,8 % dels electors. Aquesta xifra contrasta fortament amb les dades que alguns partits publiquen com a afiliació total, cosa que apunta a discrepàncies entre afiliats «actius/pagadors» i simpatitzants o membres no actius. L’evidència suggereix que la militància real (persones que paguen quota, que participen) és molt menor del que de vegades es proclama públicament. A Espanya, i probablement a altres països europeus, l’afiliació efectiva representa una proporció molt petita de l’electorat.
Partitocràcia és un terme consolidat en la literatura i recollit per diccionaris i anàlisis polítics. S’utilitza críticament per descriure un sistema en què els partits polítics concentren i dominen el poder en les institucions de l’Estat fins al punt que institucions i òrgans que haurien de ser neutrals o representatius actuen segons lògiques partidistes. Es parla de partitocràcia quan es percep que els líders dels partits controlen les llistes electorals, de manera que els diputats (i senadors) depenen més d’aquests que no pas dels votants; quan els partits influeixen de manera decisiva en l’elecció d’òrgans constitucionals clau com ara el Tribunal Constitucional o el Consell General del Poder Judicial; quan els òrgans de govern de les cambres legislatives (presidència i Mesa) es regeixen per l’adscripció política dels seus membres; quan existeix una disciplina de vot estricta que limita la llibertat dels parlamentaris per actuar segons criteris propis; i quan les estructures internes del partit tendeixen a ser molt jeràrquiques, cosa que afavoreix la concentració del poder a les cúpules.
Conclusió: La partitocràcia descriu la visió que el sistema polític (entre els quals, l’espanyol) funciona més a través del poder dels partits que del poder ciutadà directe o del Parlament com a òrgan independent.
Espanya no és l’únic estat on es dóna la partitocràcia, però sí un dels que poden donar-se per senyalats quan el politòleg Piero Ignazi (2021) diu que «els partits polítics han desaprofitat l’aura que van adquirir en els primers anys després de la Segona Guerra Mundial com a instruments essencials de i per a la democràcia i la llibertat, i pel benestar general del seu electorat. El llarg viatge des d’aquella ‘edat d’or’ fins al segle XXI ha acabat amb un col·lapse espectacular en termes de confiança. Els partits d’avui no aconsegueixen guanyar-se els cors i les ments dels ciutadans, no només pel biaix ontològic de ser un element de divisió, sinó per la seva mala conducta».
I així ens va: d’escàndol en escàndol, podrint-se els elements primigenis de la democràcia que tenim i donant pas a formacions polítiques obertament contràries a la mateixa. No ens ha d’estranyar que a dreta i a esquerra sorgeixin opcions polítiques que pretenen fondre la democràcia liberal. M’espanta no saber quin sistema pot substituir dignament l’actual, per més qüestionat que aquest sigui.
