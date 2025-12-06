Opinió
Tinc fòbia al Black Friday
Després de setmanes rebent correus a tort i a dret manant-me la pressa pel Black Month, la Black Week, el Black Friday i el Cyber Monday, per fi s’ha acabat l’alenada de descomptes irresistibles que, per a més inri, resulten, en molts casos, ser falsos.
En aquest sentit, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha advertit sobre el que considera una mentida generalitzada disfressada de jornada d’estalvi massiu. Segons dades recollides per l’OCU, que en els darrers anys ha analitzat més de 15.000 preus de 60 botigues online de sectors com l’electrònica o els electrodomèstics, només un 30% dels productes analitzats realment van baixar de preu durant la campanya del Black Friday i, el més alarmant: el 43% dels articles es van encarir.
I és clar, nosaltres, encegats per aquesta sensació d’haver de córrer per atrapar tantes ofertes com diners ens veiem en cor de carregar a la targeta, ens empassem dues hores de directe a Instagram d’una botiga que sembla que regali joguines, comprem pijames de pelfa per posar a dormir mig barri, sabates que no ens convencen però que és clar, «per 60 euros me les quedo», i, fins i tot, cremes a la farmàcia per tornar a tenir 20 anys.
Perquè sí, perquè sembla que Nadal va d’això: d’obrir paquets. Aquesta dèria consumista ha provocat que ara, els nens, en lloc d’agrair les joguines que reben, remuguin si aquest any han desembolicat 27 paquets en lloc dels 28 que es van trobar l’any passat. Als Estats Units, els experts apunten que els infants reben entre 30 i 50 regals per Nadal. Ara s’han posat les mans al cap, que els he vist. Doncs bé, comptin els que els seus fills o nets tindran aquest any.
