Opinió
El cinema es reinventa
L’estrena a Blanes de la primera sala 4D E-Motion de la província de Girona demostra que el cinema es nega a morir víctima de l’streaming i busca maneres per sobreviure. Convertir la visió d’una pel·lícula en una experiència immersiva pot ser un pas per tornar a fer d’anar al cine un acte social i únic. També hi podria ajudar que les majors americanes apostessin decididament per les estrenes en sala, no té massa sentit que ara cada setmana arribin carretades de títols que desapareixen en pocs dies i que al cap de res ja estan disponibles a la televisió de casa.
Espanya ha perdut en 25 anys la meitat dels espectadors, de 150 milions a 75, fent números rodons. Ara només funcionen determinats films i, per exemple, la indústria espera amb ànsia l’arribada el proper dia 19 de la tercera part d’Avatar perquè arregli una temporada amb massa sessions buides. Fa feredat veure els números dels cinemes gironins sobretot entre setmana i, en especial, a la sessió de nit, a quarts d’onze, que en molts pobles ja han eliminat si no hi ha festius, però que a la capital encara aguanta.
Després dels intents del 3D, la digitalització i el Dolby Atmos el nou intent de reinventar-se és aquest 4D E-Motion que Ocine ha portat a Blanes. Una experiència immersiva amb butaques que es mouen, i experiències sensorials amb pluja fina, aire, olors i ràfegues de llums. Veurem si és la solució o cal seguir buscant-la, mentre l’anunci que Netflix ha comprat Warner i HBO posa encara més núvols als que ens enamora la pantalla gran.
