Opinió
Eòlica marina: energies netes sí, però decisions clares també
Aquesta setmana vaig assistir a la presentació d’un estudi científic sobre l’eòlica marina al Golf de Roses. Un document rigorós, extens, i defensat amb solvència pel senyor Josep Lloret i el seu equip. Escoltar els científics és imprescindible: ens aporten dades, context i advertiments que la política sovint ignora.
Però hi ha una qüestió de fons que, en sortir del teatre, em va quedar ben clara: tots diem que volem energies renovables… però no pas a tocar de casa.
És un patró constant. El problema paisatgístic que pot preocupar a un veí de Roses no preocupa gens a un veí de Camprodon. El darrer no veurà mai un aerogenerador al seu horitzó marí; però sí que vol electricitat neta cada dia quan encén la calefacció.
I això no el fa culpable: simplement evidencia que els costos –ambientals, visuals o econòmics– no recauen sobre tothom per igual.
Els investigadors van exposar els riscos sobre la biodiversitat, la pesca i els fons marins. Ho respecto absolutament. Ara bé, també és cert que existeixen estudis que apunten en sentit contrari: estructures submarines que afavoreixen la reproducció d’espècies o fins i tot la creació de nous hàbitats.
Conclusió: no hi ha una veritat única, sinó una realitat complexa que exigeix decisions madures.
Per això vaig preguntar-los directament: «Estan a favor de l’eòlica marina, sí o no?» La resposta va ser un sí rotund. Per tant, el debat real no és si s’ha de fer, sinó on i com.
I aquí és on apareix el punt clau: potser la solució passa per moure la instal·lació uns 10 quilòmetres mar endins, on l’impacte visual i ecològic seria molt menor. Però és evident que, a mesura que ens allunyem de la costa, el pressupost es dispara. I aquest és el veritable nus del debat: la tecnologia, la economia i el paisatge són vasos comunicants.
Tot això passa mentre el temps corre i Catalunya continua sense un model energètic clar. Anem endarrerits, improductius i dependents.
Comprem energia fora perquè no som capaços de posar-nos d’acord dins de casa.
I, mentrestant, Europa avança: Alemanya ha declarat «energia verda» la nuclear, França produeix més del 70% de la seva electricitat amb reactors nuclears i ja en planifica de nous. Nosaltres, en canvi, seguim atrapats en debats ideològics que no paguen cap factura.
I aquí deixo una reflexió personal: Si els parcs previstos tenen una vida útil de 30 anys, no és descarta ble que abans apareguin tecnologies encara més netes i menys problemàtiques. La innovació va més de pressa que la política.
Però, precisament per això, no podem seguir ajornant decisions. Catalunya necessita energia assegurada, estable i pròpia. És una qüestió de competitivitat, de sostenibilitat i fins i tot de sobirania econòmica.
El 2026 serà un any decisiu. Ha arribat el moment de parlar clar, assumir responsabilitats i deixar enrere els tabús. Les renovables són imprescindibles, però també ho és la valentia de decidir.
Es diu governar.
