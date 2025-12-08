Opinió
Complet desastre
Quan el capità de l’equip diu just al finalitzar el partit que això «ha estat un complet desastre a dalt, al mig i a baix» ja poques coses més s’han d’afegir dels 90 minuts disputats al camp de l’Elx.
I és que el Girona FC, ahir, més que fer el pas endavant que reclamava Míchel amb la primera victòria a camp contrari, va fer dues passes enrere tornant a obrir tots els dubtes sobre la capacitat d’aquesta plantilla.
Seria fàcil culpar ahir Gazzaniga del desastre viscut al Martínez Valero i, de fet, gran part del mateix a nivell puntual en aquest partit va ser d’ell. Però el desastre general comença molt abans.
Cal buscar d’inici quan al final del mercat li marxa a Míchel un central titular sense que li arribi cap recanvi. Cal buscar en aquest mateix sentit que en els mateixos dies marxés un jugador del mig del camp imprescindible per al tècnic sense que tampoc hi hagués relleu. I que al davant, per molt estimats que siguin, tot se segueixi confiant en la parella de davanters del 2017 per acompanyar Vanat. Fruit de tot plegat arriba aquest «complet desastre», que no és només una derrota per 3-0 sinó la prolongació ja quasi malaltissa i perpetuada en els llocs de descens.
Amb tots aquests arguments, només queda una cosa clara: aquest pròxim mercat d’hivern serà el més clau i important que el Girona FC hagi viscut en els seus 18 anys a la Lliga de Futbol Professional. Mai a aquestes alçades havia estat tan urgent i necessari reforçar l’equip com deia dies enrere amb un mínim de tres peces que han de ser vitals pel ressorgir dels de Míchel.
I atenció a la situació que es pot obrir divendres a la porteria gironina. Gazzaniga mereix i necessita un descans i seria el moment de Livakovic, però caldrà veure si Míchel també pensa que un recés per a l’argentí és necessari i si el croat tira enrere en la seva idea de sortir de Montilivi aquest pròxim gener.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Elx-Girona: Una broma de mal gust (3-0)
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Així és la luxosa mansió gironina d'aquesta famosa que es posa a la venda per 850.000 euros
- La Bonoloto deixa dos milions d'euros a una única persona a Porqueres