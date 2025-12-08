Opinió
Trump mana i Europa obeeix
Trump es queixà: no admetia que EUA pagués tres quartes parts de la despesa de l’OTAN. Europa ha d’aprendre a defensar-se. D’aquí els més de 10.000 M € del Pla de Seguretat espanyol. Les grans multinacionals líders del sector de Defensa a Espanya (concentren el 70% de la facturació) són aquestes: 1) Airbus Defence and Space, líder europeu en aeronàutica militar, satèl·lits i drons, amb centres industrials a Sevilla i Cadis; 2) Indra Sistemas, amb múltiples filials i diferents línies de defensa i temes aeroespacials, guerra electrònica, simuladors, seguretat, radars i lideratge en el programa FCAS (Future Combat Air System, ‘Futur sistema aeri de combat’); 3) Navantia, drassana 100 % estatal, constructora de submarins, fragates i bucs militars, ara amb un projecte de portaavions; 4) GDELS [General Dynamics European Land Systems] - Santa Bárbara Sistemas, filial europea del gegant nord-americà General Dynamics, que fabrica vehicles blindats. A aquestes quatre empreses, per ingressos, el 2024 caldria afegir-hi ITP Aero (Indústria de Turbopropulsors, fabricant de motors i components aeronàutics per a avions i helicòpters militars, amb majoria del fons nord-americà Bain Capital), EM&E Group (Escribano Mechanical & Engineering), que dissenya sistemes d’armament remot i munició intel·ligent (presència en 25 països) —Indra voldria adquirir-la—, i Sapa-Placencia, controlada per la família Jokin Aperribay, especialitzada en transmissions de vehicles blindats, amb seu a Andoain (Guipúscoa), filial de Shelby Township (Michigan, EUA), amb centre d’I+D a Jaén.
Quin seria el llistat d’empreses hispàniques, enllà d’aquestes set? Segons «La Vanguardia» (21-IV-24), a la pell de brau hi hauria 400 companyies i 1.477 centres de treball (16-III-25). Degut a la manca de transparència de les mateixes, hem pogut identificar, per ordre alfabètic, les que segueixen. Aciturri (Miranda de Ebro) fabrica components aerocomplexos per a motors aeronàutics com Airbus, Boeing, Rolls-Royce; Aernnova (Àlava), líder en el disseny i fabricació d’aeroestructures (ales, estabilitzadors, fuselatges); Aertec Solutions fabrica drons, sistemes electrònics aeris i nodreix Airbus; Boeing, gegant mundial, a través de Boeing Defense, Space & Security, fabrica caces, avions cisterna, helicòpters, drons, satèl·lits militars i és membre del complex militar-industrial nord-americà; Expal (Explosivos Alaveses), absorbida per la companyia d’explosius Maxam, la qual va vendre Expal Systems al grup alemany Rheinmetall i l’empresa va passar a dir-se Expal Rheinmetall Munitions; FMG Granada (Fàbrica de Municions de Granada), incorporada a l’eslovaca de defensa MSM Group, que ofereix una àmplia gamma de municions de mig i gran calibre per a tancs i artilleria i equips de desactivació d’artefactes explosius; GMV Innovation Solutions proporciona sistemes de navegació en espai, ciberseguretat, mobilitat intel·ligent, defensa, IA, computació quàntica, telecomunicacions, etc.; Hispasat construeix satèl·lits militars i participa en el programa de satèl·lits «Spainsat NG»; Instalaza (Saragossa) produeix material i equip militar per a infanteria, armament explosiu, sistemes electromecànics i optrònics (per exemple, llançaflames i llançacoets molt precisos, projectils antitanc); Inmize Sistemas, dedicada a l’entorn dels míssils; Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España), empresa pública per a àmbits de defensa i projectes internacionals ubicada a Madrid; Leonardo, líder italià en defensa, amb el 30% de l’Estat, fabrica helicòpters militars (AW101, NH90), avions (M-346, Eurofighter Typhoon), radars, drons i electrònica de guerra; Maxam (Espanya), controlada pel fons nord-americà Rhone Capital, fabrica munició, explosius i sistemes de demolició controlada; Nammo Palencia fa munició especialitzada, propulsió per a l’aviació i components aeronàutics civils i militars, com ara la turbina de baixa pressió; Rheinmetall, societat cotitzada a Frankfurt, líder europeu en blindats, artilleria, canons automàtics, munició i sistemes antiaeris (participa al projecte del futur carro de combat europeu MGCS); Rolls-Royce, empresa cotitzada a Londres, fabrica motors d’aviació civil i militar, helicòpters i submarins nuclears; SAES (Sociedad Anónima de Electrónica Submarina), especialitzada en sonar i sistemes tàctics per a submarins S-70/S-80; SDLE (Star Defence Logistics & Engineering SL), repara i manté armament militar, maquinària i equips logístics, i tecnologies militars com els drons; Sener, dels germans Enrique i José Manuel Sendagorta, amb seu a Bilbao, és un grup d’enginyeria que abasta sectors diferents (de satèl·lits a diagnòstics hospitalaris); Sidenor, empresa basca, subministra acers especials per a peces d’artilleria i proveeix Navantia; Sistemas de Misiles de España, col·laboració de Sener, Escribano, GMV i Instalaza; Tecnobit-Grup Oesía (Madrid), fabrica sistemes electrònics per a defensa aeroespacial; Thales España Sistemas, present a Madrid, Barcelona i Alacant, fabrica radars, solucions de seguretat digital, biometria, ciberseguretat, sonar naval, sensors quàntics, identitat en aeroports, 5G, etc.; ThyssenKrupp, societat anònima amb fons institucionals (Cevian Capital) i sobirans (Qatar Holding), és líder mundial en submarins, fragates i sistemes navals; TSD (Technology Security Developments), referència mundial en sistemes innovadors de defensa i seguretat; TRC (Total Remote Control) desenvolupa sistemes i solucions de ciberdefensa per a l’exèrcit; SDLE (Star Defence Logistics & Engineering), aliada al gegant txec CSG (Czechoslovak Group), ofereix serveis en optrònica, sistemes tàctics i comunicacions militars; UROVESA (Uro Vehículos Especiales SA), ubicada a Pontevedra i Santiago de Compostel·la, fa vehicles militars tot terreny, amb la filial Uromac per a bolquets industrials.
Segur que me n’he deixat. Sembla com si ens preparéssim per barallar-nos a consciència. Si tota aquesta despesa es dediqués a cultura...
Subscriu-te per seguir llegint
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Elx-Girona: Una broma de mal gust (3-0)
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Així és la luxosa mansió gironina d'aquesta famosa que es posa a la venda per 850.000 euros
- La Bonoloto deixa dos milions d'euros a una única persona a Porqueres