Opinió
Il·luminació supèrflua
La il·luminació de Nadal de carrers dels pobles i ciutats s’ha convertit en una carrera boja per veure qui posa més llums, qui planta l’arbre més alt i qui penja més garlandes.
A Lloret de Mar, el divendres 28 de novembre, es va inaugurar la temporada nadalenca amb l’encesa de llums a la plaça de la Vila. L’equip de govern es va felicitar per l’encesa de llums enlluernadores que penjaven d’un enorme avet de més de 12 metres. L’acte va continuar amb una xocolatada popular, que àvidament es van cruspir els assistents, i una sorollosa batucada. Era l’inici d’una decoració nadalenca que aquest any s’ampliava a diversos indrets del poble amb noves configuracions. Així, a la plaça de les Regions s’ha plantat un conill gegant; a Can Sabata, un trineu amb rens; a la Riera, un nou arbre de Nadal; i a la plaça Dr. Adler, un altre arbre. Les places Pere Torrent i dels Campions tenen boles gegants i la plaça Esteve Fàbregas ha reciclat l’arbre que abans anava a la plaça de la Vila. Tota una disbauxa de llum i color!
També una part dels comerços locals contribueixen a la lluminositat guarnint les portes amb tota mena d’arbres i ornaments lumínics, tot i que n’hi ha uns quants que fan el romancer.
I, per implicar als vilatans, l’ajuntament s’ha tret de la màniga premiar el primer concurs de decoració nadalenca en balcons, finestres i façanes. La regidora de Comerç, Cristina Aymerich, destaca que es «vol fomentar la participació de la ciutadania durant aquestes Festes de Nadal i Reis i fer-los partícips de l’embelliment del nostre municipi». I no se n’estava de proclamar que: «Aquesta ambientació lumínica i decorativa vol engrescar veïns, visitants i comerç local, creant espais agradables per passejar i viure les festes alhora que es dinamitza l’activitat econòmica en un període clau per al sector comercial i de restauració». Ànima de càntir! La decadència del comerç de proximitat és irreversible, fagocitat per les grans superfícies comercials.
La disbauxa de les festes continuarà amb l’estrena d’una pista de gel, una Fira de Nadal renovada, un parc de Nadal ampliat i un trenet nadalenc gratuït.
Bé, i tot això qui ho paga? La compra dels ornaments, la contractació del muntatge i desmuntatge, el consum de llum. Res és gratis. Convindria que la gent conegués el cost.
Certament que l’estalvi energètic amb la introducció dels llums LED, de baix consum, proporciona reduccions de la despesa energètica, però no és significativa perquè el nombre de llums instal·lats ha augmentat any rere any.
Fet i fotut, els principals beneficiats són les companyies elèctriques, els subministradors dels materials i els contractistes que munten i desmunten una il·luminació supèrflua.
Algú ho havia de dir!
