Opinió
Elena Neira
Netflix escriurà el futur de Hollywood
Netflix, el gegant de l’estríming, ha arribat a un acord per adquirir Warner Bros. Discovery per la barbaritat de 82.7 mil milions de dòlars. L’anunci ha fet trontollar els fonaments de Hollywood perquè no es tracta d’una simple transacció comercial. És una operació de consolidació que permetrà a la companyia de Los Gatos donar un cop a més d’un segle d’història cinematogràfica i televisiva i a la quarta plataforma de l’estríming del mercat. L’estudi que va crear títols emblemàtics com Casablanca i Ciudadano Kane, llar de franquícies com Superman, Batman o Harry Potter i de joies com Los Soprano passarà a formar part del colós digital que ha redefinit la forma en què veiem contingut en tot just deu anys. D’autoritzar-se, cosa que no està molt clara, la megafusió crearà un gegant de l’entreteniment amb un poder sense precedents, plantejant seriosos dubtes sobre qüestions com la lliure competència, la supervivència d’HBO i fins i tot el futur de les sales de cine.
Aquesta adquisició és la culminació d’una estratègia ambiciosa amb què Netflix busca una integració vertical total. És com si l’amo del videoclub més gran i exitós del planeta hagués comprat els estudis que produeixen la majoria de les pel·lícules que omplen les seves prestatgeries.
La companyia està forjant la corona d’aquest nou regnat amb unes joies extraordinàries. La primera d’aquestes és el catàleg de la Warner, gràcies al qual podrà convertir l’Univers DC Comics, Looney Tunes o sagues tan populars com Harry Potter o El Senyor dels Anells en un torrent de producció a l’altura de Disney. L’altra és, sens dubte, HBO. La plataforma li aporta prestigi i, amb gairebé 130 milions de subscriptors a HBO Max, acostarà la seva quota de mercat als 500 milions a tot el món, oferint accés directe a una audiència que busca televisió de prestigi (prestigi que, en gran manera, a Netflix li falta). Tot apunta que tindrà lloc una mena d’integració entre els dos serveis. El contingut de prestigi d’HBO es convertirà en un element més dins de l’aclaparadora interfície de Netflix, cosa que probablement dilueixi l’estatus que fins ara havia tingut.
Aquesta inquietud està relacionada amb una altra experiència amenaçada per aquesta fusió: les sales de cine. Històricament, Netflix ha mostrat escàs interès en les estrenes en pantalla gran, mentre que Warner Bros. ha desplegat tot el seu poder gràcies a les estrenes en sales. La col·lisió sembla inevitable. Ted Sarandos, coCEO de Netflix, ja ha dit que les estrenes de Warner continuaran arribant als cines, però hi ha un detall crucial que no s’ha concretat: els temps que es mantindran allà abans d’arribar a les plataformes. El sector dona per fet un escurçament significatiu d’aquests terminis, cosa que sens dubte tindrà conseqüències catastròfiques per als que viuen d’aquest primer circuit.
Més enllà de les incògnites sobre com Netflix gestionarà aquests actius, el que realment hauria de preocupar-nos és el fantasma del monopoli. A la indústria dels mitjans, la competència és el motor que impulsa la diversitat de continguts, la innovació i uns preus justos per al consumidor. La consolidació d’un poder tan aclaparador en mans d’una entitat amenaça de desmantellar aquest ecosistema. No és estrany que l’acord s’enfronti un fort escrutini regulatori. La fusió no només elimina HBO Max, un dels principals rivals de Netflix, sinó que exerceix pressió sobre altres plataformes competidores, que ho tindran molt difícil per treure pit amb les seves respectives ofertes.
Estem assistint a l’aparició d’un nou ordre mundial de l’entreteniment. L’adquisició de Warner Bros. per part de Netflix no és només la notícia de l’any; marca el final d’una era. Les guerres de l’estríming, aquella dècada de ferotge competència durant la qual les plataformes van fer eclosió com xampinyons, han acabat amb un vencedor clar. Ara Netflix llança l’ofensiva contra els estudis de Hollywood amb un projecte d’imperi que combinarà la plataforma de distribució més gran del planeta amb un dels llegats creatius més rics de la història. La pregunta és si deixaran lloc per a algú més.
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Elx-Girona: Una broma de mal gust (3-0)
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Així és la luxosa mansió gironina d'aquesta famosa que es posa a la venda per 850.000 euros