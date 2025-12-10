Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palafrugell

Carta d'un lector: "Els responsables de govern ens tenen ben enganyats"

L'autor afirma que "de seguir pel mateix camí, només ens condueix cap a un col·lapse sistèmic".

El paratge de Tudela, al cap de Creus.

El paratge de Tudela, al cap de Creus. / Patronat de Turisme Costa Brava Girona

La vergonyosa realitat dels nostres espais «protegits»

Jordi Cruz Plaja | Palafrugell

SOS Costa Brava acaba de presentar a Girona l’estudi sobre l’estat REAL dels espais, suposadament protegits, terrestres i marins, Pein i Natura 2000 de la Costa Brava. És vergonyós com els responsables de govern ens tenen ben enganyats fent-nos creure que som un exemple de protecció del nostre país, res més lluny de la realitat: espais sense plans de gestió, sense òrgan de gestió, sense pressupost o amb pressupost insuficient, reducció dràstica de personal, espais sense delimitació definitiva, sense connectors ecològics, sense zones d'amortiment, espais d’interès víctimes de l'especulació urbanística, espais d’interès natural propietat de l'estat venuts a particulars i un llarg i vergonyós, etc.

També es va parlar de l'injustificable retard del Conservatori del Litoral, un òrgan més necessari que mai i que, amb diners recaptats per la taxa turística, permetria precisament adquirir i salvar terrenys d’alt valor paisatgístic i mediambiental, potser fins i tot permetria dotar de finançament suficient per vigilar, protegir i restaurar els nostres degradats espais naturals.

L’altra realitat que es va posar sobre la taula, és que a Catalunya estem molt lluny dels objectius europeus de la Llei de Restauració de la Natura i dels objectius pel 2030 de protecció «REAL» d’un 30 % dels nostres ecosistemes i espais naturals, terrestres i marins, amb un 10% de protecció que ha de ser integral.

Aquesta és la preocupant realitat del nostre patrimoni natural i paisatgístic, la diagnosi és contundent i posa sobre la taula la hipocresia política i el perillós negacionisme dels qui suposadament, a diferència dels negacionistes declarats i reconeguts, aquests van de progressistes i s’omplen la boca de sostenibilitat, d’economia blava o verda, quan ni s’ho creuen o ni tan sols saben el que significa. En mig de la pitjor crisi mediambiental, havent sobrepassat 7 dels 9 límits que mantenen la vida al planeta, i encara han de ser els moviments socials els qui destapin les vergonyes d’un sistema polític i econòmic incapaç de fer front a aquest repte històric que, de seguir pel mateix camí, només ens condueix cap a un col·lapse sistèmic.

