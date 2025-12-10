Opinió
El descobriment del canvi climàtic
Sempre el clima ha canviat sotmès a factors atmosfèrics; tanmateix, la física E. Foote, l’any 1856, anuncià una teoria sobre l’augment de la temperatura per l’acció humana, per l’extracció i crema de combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural), però també per factors naturals: incendis forestals i erupcions volcàniques. L’home té una part de culpa, però la natura des de l’origen ha contaminat, malgrat que el verb contaminar no s’hauria d’aplicar i s’ha reservat per desemmascarar l’acció feridora dels humans.
El concepte de canvi climàtic i de l’escalfament del planeta apareix després de la Segona Guerra Mundial, però esclatà amb força a partir de 1979, amb la caiguda del comunisme, l’auge del neocolonialisme i l’erupció de bandes de rock dur amb cançons estrepitoses de protesta i els seus milers de fans.
A no trigar gens començaren a qüestionar-se el descobriment del canvi climàtic. Científics dels països més desenvolupats afirmaren que no s’ha d’exagerar i el comportament del clima no és diferent de segles passats. Vivim en un cicle superable i el que l’home espatlla, l’home arregla. Els que s’oposaren a la sensibilització mundial de la contaminació dels rius, mars i els cels són anomenats negacionistes.
Fa anys vaig publicar un article sobre el gran fred de tot el s. VIII fins a la meitat del s. X provocat per un matalàs gruixut entre el cel i la terra de fum volcànic, de cendra i boira, oriünd d’Islàndia, que no deixava passar els raigs calorífics del sol. Va ser tan llarga aquesta nit que sembrà la pobresa en tot el món civilitzat des d’Anglaterra fins a la Xina; hi ha documents en Irlanda que parlen dels «anys sense pa».
El clima sempre ha estat canviant, però ens era tan indiferent el que feia el temps, com la migració dels ocells, dels animals o dels peixos, que fins ara no ens han importat perquè els necessitem per sobreviure. L’anhídrid carbònic, que és el gran contaminant, el culpable de l’escalfament de la Terra i de la regressió marina, procedeix de moltes fonts, dels volcans, oceans, excrements, etc. Hi ha estat sempre en el planeta i ningú sap si en el Paleolític inferior n’hi havia més o menys que ara.
L’ésser humà acostuma a gabiejar-se quan les coses li representen un perill. Probablement si el clima s’hagués estat quiet, ara no en parlaríem tant. El clima, com el canvi estacional, sempre hi han sigut, nogensmenys ara ens alarmem i li adjudiquem uns elements negatius; ningú sap si fa mil·lennis ja existia i no produïa cap efecte perjudicial.
Sabem poc del món i quan es produeix un descobriment sobre el comportament de la naturalesa, el qual pot canviar el curs de les nostres vides, com podria ser un medicament o un principi físic, com la llei de la gravitació universal o la seva superació per mitjà de la generació d’una força d’empenyiment com fan els avions dotats d’un motor de propulsió, hem d’acceptar la nostra incapacitat per no haver-ho vist o haver entès les marees, la rotació i translació de la Terra, la seva rodonesa o la duració de l’any.
La llei de la gravitació universal sempre ha existit, però no ho sabíem fins que en Newton ens ho va dir: no sigueu badocs les coses cauen cap avall, no cap amunt. No la va inventar, la va descobrir. «Tot cos insoluble totalment o parcialment submergit en un líquid en repòs rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja», ho va dir textualment Arquímedes, però sempre havia passat així. Ell s’hi va fixar i ho va proclamar.
Va ser un cas de serendipitat, un descobriment casual o imprevist, fet per un investigador en el curs d’una recerca orientada sovint a altres objectius i amb pressupòsits teòrics diferents. El cas més clar de serendipitat, segons Umberto Eco, va ser el descobriment d’Amèrica, un continent que hi era, però ningú ho sabia. En Colom volia viatjar a les Índies i se li va ficar al mig del camí una gran, llarga i ampla terra desconeguda.
El filòsof Tales de Milet, segle VI aC, va dir que no és fàcil d’entendre la natura i només pot ser cognoscible amb bons coneixements, per exemple va destacar, com a bon pagès, el valor de l’aigua, origen i essència de totes les coses. Galileo Galilei advertí que l’univers està escrit amb el llenguatge de la matemàtica i els seus caràcters són triangles, cercles i figures geomètriques, sense els quals no es pot entendre cap mot, mancats de llenguatge naveguem en un fosc laberint.
La idea del canvi climàtic, com a perill i amenaça, està molt estesa en governs d’esquerres paternalistes, mentre que la Xina comunista, Estats Units capitalista i Rússia de Putin, no han pres mesures amb la convicció que els estats petits posen pals a la roda per enveja al seu desenvolupament industrial i econòmic.
El canvi climàtic és un mitjà polític de les esquerres per entretenir la població i transmetre la creença que el govern actua com el salvador, perquè la gent indefensa no hi pot fer res.
Subscriu-te per seguir llegint
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Imprudència a Girona: Un 'influencer' intenta pujar a l'arbre de Nadal de la Plaça Catalunya
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- Catalunya declara l’emergència per la pesta porcina africana
- L’ascens de Kave Home: multiplica per 150 la facturació i se situa entre les empreses que més creixen d'Europa
- Tomben una normativa que havia de restar milers de porcs a les granges gironines
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»