Opinió
Salvem el porc català
Mateu-los a tots, amb aquest crit de guerra ha començat l’extermini de senglars en el parc natural de Collserola, només faltaria afegir, «que Déu ja reconeixerà els seus», recordant la resposta de l’abat Arnaud Amaury quan en la croada contra els càtars occitans l’any 1209 se li preguntà com distingir entre els presoners els heretges dels cristians, els senglars, doncs, aquest animal salvatge i lliure, pagarà els plats trencats d’un presumible descuit d’un laboratori que investigava una vacuna contra la pesta porcina, la mort d’un sol senglar encongeix el cor de qui té present que abans d’ahir corríem com salvatgines pels boscos fugint dels depredadors, uns senglars que vivien tranquil·lament gràcies a l’esperit ecologista i a una cacera sènior sense relleu, una cacera que en el nostre país s’havia fet antipàtica, però que ara viurà una segona joventut que omplirà els boscos d’una pintoresca milícia ciutadana disposada a salvar el porc i el PIB de Catalunya, perquè els porcs també són fillsdedéu, un senglar mort és la salvació de milers de porcs, una salvació segons com es miri, se’l salva i se’l sacrifica alhora, una existència que em recorda a l’existència dels torus de lídia, els defensors de l’art de la tauromàquia justifiquen la mort del brau afirmant que se li dona l’oportunitat d’existir i de morir amb honor i glòria, una vida que sense les corrides de braus no existiria, i en el cas del porc, la seva mort és l’alegria de les nostres taules i d’una opulenta indústria porcina, una indústria que faria bé de prendre nota del que ha passat pel que li pugui passar demà, una nova pesta més virulenta, o que arribi el dia que es prohibeixi menjar carn de porc.
Molts dels que ara posen mala cara davant la matança de senglars o que creuen que s’hauria de prohibir la cacera i les curses de braus i cremar els escorxadors estan a favor de l’avortament, una ideologia més pròpia de l’esquerra que de la dreta, ho argumenten dient que un senglar o un toro són criatures vives que pateixen igual que nosaltres, en canvi un embrió no és res, un argument poc meditat perquè déu n’hi do la creativitat d’aquest no res que igual manufactura un geni que un idiota, i la gent que sol votar partits de dretes solen estar a favor de la cacera, de les curses de braus, del sí a la guerra, i alhora no volen sentir a parlar de l’avortament.
La vida sempre se’ns escapa de les mans, és una desconeguda que ha estimulat l’aparició de tractats de filosofia, sociologia, antropologia, teologia, història, autoajuda... però que si algú n’ha sortit beneficiat de tanta literatura han estat els amos de les impremtes, i aquest neguit per saber i per trampejar una vida que ens posa paranys a cada passa ens fa caure en contradiccions i experimentar el que es coneix com a dissonància cognitiva, un fenomen que el va descriure Machín quan cantava com es podien estimar dues dones alhora i no acabar boig, doncs bé borreu dones, o homes, que ningú s’enfadi, i en el seu lloc poseu pensaments o actituds i que per més inri són contradictoris, i que explica perquè caiem de quatre potes en el que es pot considerar la mare de totes les dissonàncies, si per una banda som gent de ciència i subscrivim fins l’última coma la teoria de Darwin sobre l’evolució de les espècies, per l’altra ens neguem a ser matèria d’estudi de la zoologia i a compartir el destí dels senglars, dels porcs i els toros de lídia que neixen per desaparèixer al cap de poc, i per aquestes raons, d’amagat de la raó, creiem que som fills d’un senyor barbut vestit de blanc envoltat d’una aura lluminosa que un dia ens obrirà les portes de casa seva.
