Opinió
Warner
Sembla mentida haver-ho de recordar: veure una pel·lícula a casa mai, mai podrà substituir l’experiència de veure’n una en una sala de cinema. No és una qüestió de nostàlgia o de militància irracional. És un fet empíric, i és per aquest motiu que múltiples generacions d’espectadors han tingut uns referents audiovisuals que han interpel·lat frontalment les seves vides i s’han erigit, fins i tot, en miralls existencials. Pot aconseguir-ho un film consumit des del sofà? Sí, i passa des de fa uns quants anys, però la immersió a la pantalla gran hi cohabitava sense grans conflictes. Es més, convivien i s’alimentaven mútuament, perquè les nenes i nens que descobrien el cinema al televisor després es podien convertir en recurrents a les sales, perquè ho percebien com una litúrgia, com un viatge que s’instal·lava al seu imaginari. A alguns no ens agrada parlar dels «joves! com una cosa uniforme i invariable, però és cert que les noves generacions estan perdent hàbits que contribuirien positivament a la seva visió del món. Ara no és que no vagin al cinema; és que ni tan sols ho miren a la tele. Les pantalles s’han empetitit, com també ho ha fet el carisma i la varietat del producte. S’està creant una fornada d’espectadors que no veuen necessari viure l’experiència de la sala fosca i, en conseqüència, els seus models culturals seran els d’unes plataformes que són incapaces d’apuntalar el valor analític i emocional dels seus productes. No és un tema de qualitat, sinó de formes. No es mima l’obra d’art perquè del que es tracta és de satisfer la demanda amb rapidesa i sense matisos. Es promouen estrenes amb neons i al cap de quatre dies desapareixen sense deixar de rastre, substituïdes per la nova sensació, igual d’efímera. En el curt termini, es confonen les marques i els relats, els personatges i les seves desventures. Doncs bé, tot plegat, aquesta banalització de la mirada, és la que es consolidarà si Netflix aconsegueix comprar Warner Bros. No és cap anècdota. És una advertència, i molt seriosa, d’un terrorífic canvi de paradigma.
