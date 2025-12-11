Opinió
Carta d'un lector: "Als gironins ens costaria d'adaptar-nos a la seva pèrdua"
L'autor es pregunta si "ens hem de preocupar per més caigudes?"
Envia la teva carta
Els arbres de la Devesa
Lluís Torner i Callicó | Girona
Els gironins sempre ens hem enorgullit del nostre magnífic Jardí de la Devesa, que ocupa un espai de 40 hectàrees, essent un dels més grans i més antics. Solcat per uns plàtans de gran vellesa, d’una envergadura i alçada espectacular, que fou qualificada de Patrimoni Nacional.
La ciutat, Girona, el té amb una gran estima, per això la caiguda, amb poca diferència de dies, de dos d’aquests frondosos arbres, de soca-rel, ha posat en guàrdia la ciutat. Tot obrint-se un seguit d’interrogants, entre els quals si se n’ha tingut prou cura. No serà allò de corre, corre, que faig tard? Fa ben poc de la gran sequera, es van regar?
Darrerament veus parlen d’un cert abandó. Tot plegat ens fa tenir una certa temença: ens hem de preocupar per més caigudes? De moment s’anuncia una poda general; tant de bo que els tècnics puguin salvar-los. Per als gironins, és talment com una catedral, ens costaria d’adaptar-nos a la seva pèrdua.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou
- L'empresa encarregada dels llums de Nadal a Girona denuncia 'l'influencer' que va escalar l'arbre
- L'Ajuntament de Girona troba ocupes quan anava a tapiar un pis de la Sareb
- El canvi de porter al Girona arribarà al gener en forma de fitxatge
- Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: 'Quin horror!