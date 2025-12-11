Opinió
«Era un gran desconegut»
«En la part personal era un gran desconegut per a mi». La frase del president del Govern, Pedro Sánchez, referint-se a la seva ex mà dreta, José Luis Ábalos, responent a una pregunta de la periodista Gemma Nierga, obre el debat: fins a quin punt el cap, líder, responsable d’una organització o departament, ha de conèixer la «part personal» dels seus col·laboradors més estrets? Acceptant sense dubtar que el dret a la intimitat és sagrat, on és la frontera entre el que s’ha de comunicar o saber de la vida privada dels subordinats?
L’element bàsic en els equips de treball, que poden passar més temps plegats entre ells que no pas amb la família el cap de la setmana, és la confiança. Aquesta confiança es basa sobre uns valors i una cultura que defineixen l’espontaneïtat de les relacions. Hi ha persones més expansives que d’altres a l’hora d’explicar què fan, on van i quin ritme de vida porten en la vida personal. D’altres, en canvi, creen un mur infranquejable sobre la vida personal. Entre tots dos extrems, desenes de grisos. Tots respectables. A la feina no es farà amics, tot i que puguis acabar, amb el pas del temps, fent-ne. «No m’expliquis la teva vida», vaig sentir fa molts anys que un redactor en cap d’un diari deia a un redactor.
Hi ha limitacions objectives que sempre s’han de donar a conèixer si, en algun moment, poden entorpir i perjudicar la tasca professional: un problema familiar o de salut són els més habituals. En el límit entre el terreny professional i personal hi ha la informació sobre possibles conflictes d’interessos i la situació econòmica. Primer exemple: quan algun membre de la família pot treballar en la competència, és un client rellevant o un agent tributari, cal analitzar si aquesta situació pot comportar riscos per a l’organització. Segon exemple: quan l’estil de vida del subordinat pot aixecar alguna cella, més enllà de la xafarderia. Quants cops no s’han fet aquestes preguntes -«ha heretat, s’ha casat amb un milionari, li ha tocat la loteria?»- pel cotxe que conduïa o les vacances que triava any rere any.
Ho saben tot dels fills, els pares? I les parelles entre si? Quantes separacions i divorcis s’han produït perquè hi ha hagut una infidelitat o engany, que també pot ser econòmic? Per no parlar d’addiccions. En el terreny espinós de les relacions de parella, més val no preguntar. N’hi ha prou deixant que s’expliqui amb total llibertat. Més espinós és quan aquestes relacions es produeixen dins de l’organització. Fins i tot mantenint el dret a la intimitat, sempre que aquesta relació pugui crear conflictes potencials, arribarà un moment que haurà de sortir, discretament, a la llum.
En el cas Ábalos, es demostra que l’àmbit personal estava relacionat amb el professional, el cor del Govern d’Espanya. Fins on desconeixia Sánchez el seu número dos? Feu l’acte de fe que vulgueu. No va semblar que l’informés ningú o no se’n va voler assabentar. Ni se’n va preocupar ni se’n va ocupar. Va assumir un alt risc. És evident.
