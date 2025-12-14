Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La FEB: «Tard i malament»

Una de les jugadores de l'Spar Girona en un dels últims partits

Una de les jugadores de l'Spar Girona en un dels últims partits / David Aparicio

L’Ajuntament de Las Palmas de Gran Canària va declarar ahir, a partir de les sis de la tarda l’alerta màxima per pluja, vent i possibilitat d’inundacions a conseqüència del temporal. El dia abans els meteoròlegs ja advertien que una Dana arribaria a les illes, provocant gran inestabilitat. Mentrestant, la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) dormia. Fins que ahir al migdia, ja amb l’Spar Girona a Canàries, concentrat per jugar-hi al vespre, es va concretar la suspensió del partit. «Tard i malament», escrivia Roberto Íñiguez a X.

El vol que va dur l’Uni divendres va ser, segons l’entrenador, «una muntanya russa de tres hores», però ningú va ser capaç de prevenir el que podia passar. Van fer viatjar les gironines per res, com si Las Palmas fos a Palamós. Cinc mil quilòmetres d’anada i tornada que s’hauran de repetir ves a saber quan, perquè aquesta és l’altra, amb un calendari comprimit, que exprimeix jornades precisament per Nadal, veurem com s’encaixa la disputa del partit en una nova data.

El bàsquet femení necessita una sacsejada que, de la mà de la FEB, d’incapacitat demostrada, no arribarà mai. Només s’ha de veure els horaris dels partits televisats a Teledeporte (els diumenges a les 11 del matí) o el nivell d’alguns àrbitres. El degoteig de clubs ACB que van arribant a la Lliga Femenina ha de ser vist com a positiu, amb l’esperança que en el futur es creï una associació similar o que, d’alguna manera, una mateixa controli les dues competicions.

De moment, però, l’Spar Girona ha perdut el temps i els diners tot un cap de setmana, en un moment transcendental de la temporada i a les portes d’un altre viatge, la setmana que ve, a França. La FEB ha anat «tard i malament». Esperem que a l’Uni això no l’hagi afectat.

