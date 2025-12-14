Opinió
Contra l'alarmisme
S’ha publicat una nova enquesta del baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió de Catalunya (CEO) i ràpidament hem rebut missatges alarmistes des dels mitjans de comunicació i les xarxes socials: «Aliança es dispara a costa de Junts i ja li disputa el tercer lloc» a escala catalana, o «Aliança Catalana seria primera força a Girona», entre d’altres. Però és ben bé així? Podem afirmar que no.
A Catalunya no augmenta considerablement el nombre de votants d’opcions de dretes i extrema dreta, segons el CEO, sinó que hi ha un clar transvasament d’una part considerable de vots de Junts (un 21% dels vots que va rebre Junts a les eleccions de l’any passat passarien a AC) i del PP i Vox a Aliança. I això explica que es dispari la projecció de diputats al Parlament, situant-se en 19 o 20, disputant-se la tercera posició amb Junts.
Tanmateix, cal tenir en compte que en l’espai de l’esquerra i el centreesquerra continua guanyant el PSC, ERC es recupera lleugerament, mentre que CUP i Comuns es mantenen. Dades en mà, per tant, el panorama general no és tan desesperançador com el pinten, tot i que caldrà continuar lluitant per la justícia social. No obviem la realitat: tenim un país amb moltes persones preocupades per la pèrdua de poder adquisitiu, persones desil·lusionades amb el fracàs del procés, persones a qui els costa o directament no poden accedir a un habitatge digne, i tota una generació de joves que saben que l’ascensor social s’ha trencat i mai viuran millor que els seus pares. El mateix CEO recull que l’habitatge és la primera preocupació dels catalans i les catalanes per quart baròmetre consecutiu: un 31% el posen en primera posició de preocupacions. I és en aquest punt on cal posar en relleu que no veuràs mai a AC o Vox disparar cap als de dalt. Disparen cap als de baix dient que els mals ja no venen d’Almansa sinó dels països del sud global i sobretot de la gent que ve d’aquests. S’autoproclamen els nous antisistema, quan el que fan en realitat és una defensa desvergonyida de l’status quo, una defensa dels fons voltor i dels grans tenidors que juguen amb els habitatges com a béns especulatius impedint que siguin llars per a tots i totes.
A la demarcació de Girona, a més, cal tenir en compte que les dades del CEO no són estadísticament rellevants. Aquí hi viuen 671.908 persones majors de 18 anys, i el baròmetre recollia 198 enquestes de la demarcació. No podem negar la major, sí, sembla que AC millora resultats en relació amb anteriors projeccions de vots. Però alarmem-nos en la seva justa mesura, deixem-ho clar: no tenim un país de feixistes. Que la gent digui que votarà partits d’extrema dreta és una conseqüència del context actual. Tenim un país amb moltes persones preocupades pel context socioeconòmic actual i Catalunya no és un territori aïllat, aquesta onada reaccionària recorre Europa i molts països al món. Però hem de vetllar des del món de la política, el periodisme, les entitats i tots els ciutadans perquè no se sobredimensioni el discurs antidrets que atien AC i Vox, al que s’hi sumen alguns càrrecs de Junts i PP, que no es banalitzin les conseqüències que poden tenir aquests discursos d’odi.
Tenim una part dels nostres veïns i veïnes que ens demanen respostes a un escenari ple d’incerteses. En donarem des de l’esquerra i des dels drets humans.
