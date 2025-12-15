Opinió
Creació de llocs de treball de qualitat
La Comissió Europea va presentar el dijous 4 de desembre la Comunicació «Full de ruta per a l’Ocupació de Qualitat», que qualifica en la nota de premsa de presentació com «un ferm compromís per a millorar la qualitat de l’ocupació i crear llocs de treball d’alta qualitat i amb perspectives de futur a Europa».
A la comunicació s’acompanya el document de consulta als interlocutors socials, d’acord amb el que es disposa en l’art. 154 del Tractat de funcionament de la UE, «sobre la possible orientació de l’actuació de la UE per a millorar les condicions laborals, la salut i la seguretat en el treball i l’aplicació dels drets dels treballadors» -Llei d’Ocupacions de Qualitat-, norma que es qualifica d’«una nova proposta legislativa per a garantir els drets dels treballadors i, al mateix temps, adaptar-se als canvis tecnològics, econòmics i socials».
En ocasió dels documents presentats el 4 de desembre, la vicepresidenta de la Comissió, Roxana Mînzatu, va manifestar que «tots els llocs de treball a Europa han de ser de qualitat. Així és com atraurem talent, reduirem la pobresa dels treballadors i reforçarem la competitivitat i la cohesió social d’Europa. El Full de ruta que s’ha posat en marxa avui aplana el camí per a una Llei d’Ocupació de Qualitat que salvaguardi els drets dels treballadors i els secundi a mesura que es modernitzen els llocs de treball».
En els documents comunitaris s’exposa que no existeix una definició única de treball de qualitat, si bé sí que s’assenyala que, en general, «les ocupacions de qualitat ofereixen una remuneració justa, condicions de treball segures i saludables, protecció contra l’estrès i altres riscos en el treball, seguretat laboral, conciliació de la vida familiar i la vida professional, igualtat de gènere, accés a les capacitats, formació i desenvolupament professional, una sòlida protecció social i cobertura de la negociació col·lectiva».
Comparteixo, ho he defensat en nombroses ocasions, que l’ocupació de qualitat és essencial per al benestar de les persones i per a una Europa social forta i competitiva, i per consegüent també per a Espanya, ja que des de la perspectiva laboral unes bones condicions de treball contribueixen a una major productivitat, i des de la perspectiva empresarial, a més a ajudar a atreure i retenir talent, impulsen processos d’innovació. I tot això ha d’acabar repercutint en uns millors resultats econòmics i una major equitat social i cohesió social».
Es tracta, en definitiva, d’apostar per actuacions en les quals Unió Europea pot contribuir a avançar cap als resultats assenyalats, que més concretament passen en primer lloc per la creació d’ocupació per a garantir que, en la fase de canvi cap a una economia més ecològica i digital, «les indústries i els llocs de treball del futur continuïn sent competitius a Europa». Això va del bracet, com ja he apuntat, amb unes bones condicions de treball, que inclouen, no ho oblidem, salaris adequats, potenciació de la formació i respecte a les normes laborals i de protecció social.
D’altra banda, l’impacte de la tecnologia, especialment de la intel·ligència artificial, en l’activitat empresarial, ha de combinar tant la millora de la productivitat com el respecte a les persones treballadores, i en aquesta tasca mai podem oblidar la importància que qualsevol decisió tingui en consideració el factor humà. Justament, en aquesta ja apuntada transició ecològica i digital, a la qual cal afegir la demogràfica a conseqüència dels canvis experimentats en la població i l’augment de les persones de major edat, cal apostar fortament pel desenvolupament de capacitats que millorin els nivells formatius de les persones treballadores, i també reformar els drets d’informació i consulta en les decisions empresarials que els afectin.
I per a tot això, i no tinc més que dir que comparteixo plenament la tesi dels documents comunitaris, i més en uns moments difícils, tant a la UE com a Espanya, que és del tot punt necessari la potenciació del diàleg social, que sigui consistent, així com també una millora de la cobertura de la negociació col·lectiva, on Espanya se situa entre els països capdavanters d’Europa, uns serveis públics de qualitat i un finançament adequat.
Molts objectius, moltes intencions, molts deures. Europa no ha d’esperar, el món empresarial i laboral tampoc.
