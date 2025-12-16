Opinió
Apunts del Nadal 2025
A les portes de Nadal s’ensumen aires de festa per tot arreu. La gent desitja gaudir d’uns dies d’esbarjo en companyia de familiars, amics i coneguts per allunyar-se, encara que sigui momentàniament, de les misèries quotidianes d’un món embogit.
Ara bé, aquests propòsits lloables no s’aconseguiran fàcilment perquè existeixen perills que amenacen amb fer la guitza les ànsies de pau i felicitat dels mortals.
Tot seguit s’enuncien alguns d’aquests riscos. Per començar, hi ha l’epidèmia de grip que s’escampa a una velocitat espaterrant malgrat les mesures sanitàries adoptades, especialment l’obligatorietat de portar mascareta en els centres sanitaris i les residències per a la gent gran.
Les celebracions festives amb trobades col·lectives propicien el contagi massiu dels assistents i la mutació del virus provoca que la vacuna no s’adapti totalment a les característiques de l’agent patogen, però sí que funciona per prevenir la gravetat de la malaltia.
És a dir, cal extremar la prevenció intensificant l’ús de la mascareta, el rentat de mans i evitar reunions prolongades en espais tancats.
Segons els experts, encara no s’ha arribat al pic culminant i aquest any és difícil anticipar la seva evolució per poder pronosticar la duració de l’epidèmia.
Un altre element pertorbador és la pujada de preus. Segons un informe de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), ls aliments típics de Nadal han pujat una mitjana del 5,1% en comparació amb l’any passat. Doncs, segur que es queden curts!
De fet, la butxaca dels consumidors haurà de suportar pujades significatives dels preus de la carn, el peix i, per descomptat, el marisc i els torrons estaran pels núvols.
Els comerciants es defensen amb el relat de sempre al·ludint a l’augment de costos que ells suporten, en part real, però se sospita que alguns aprofitats inflen els marges de benefici.
Si continuem amb el repàs, cal denunciar la política de trinxeres practicada per la majoria dels partits polítics en una batalla, de moment incruenta a casa nostra, en la que uns aguanten les posicions com poden, mentre els oponents incrementen els atacs sense mirar prim ni reparar en danys. El resultat és un desassossec permanent entre la població que contempla astorada com els seus representants polítics es tiren els plats pel cap.
I per últim, sense ànim de fer-ne un gra massa, assenyalar el mal averany que s’albira amb un ordre mundial bipolar dual dividit entre l’autoritarisme i la democràcia. Al capdavant dels primers se situarien Xina i Rússia, i en els segons hi hauria el binomi EUA i UE, tot i que es tracta d’un escenari de llums i ombres per la presència de personatges com Donald Trump.
Amb tot, que passeu un feliç Nadal, sense prendre mal.
