Opinió
Una llengua amb futur
Dades diverses, canalitzades per estudis on es descriu la realitat lingüística de la societat catalana, mostren resultats preocupants en relació amb el futur de la llengua catalana.
Nosaltres, tanmateix, estem convençuts que, malgrat tot, hem de posar l’adjectiu «optimistes» davant del de «preocupats». I és que cada dia hi ha moltes petites –grans– notícies relacionades amb la llengua, arreu dels països de parla catalana, que transmeten confiança, que indiquen que la situació és millorable i que, per consegüent, també és bo que circulin i siguin conegudes.
La Fatumata i l’Alexander, joves d’origen senegalès i hondureny, respectivament, treballen en un bar i en un supermercat de la ciutat de Girona. Parlen el català que han après a l’escola amb total naturalitat i els surt a la primera quan han d’atendre un client.
En Marco és un professor d’esport d’origen argentí. Els orígens dels seus alumnes són molt diversos. Un cop a la setmana els sol proposar, com a exercici d’expressió oral, jugar un partit de futbol dins de l’horari escolar fent ús del català. L’èxit és total.
Cent trenta joves es trobaren fa poques setmanes al Centre Cultural de la Mercè de Girona. Són nois i noies que aprenen el català en les aules d’acollida dels diferents centres escolars de la ciutat. Representants de tots i cada un dels grups explicaren per què val la pena aprendre’l i, també, moltes de les activitats que duen a la pràctica.
La Julissa i la Mary són dues infermeres d’origen peruà que treballen en el CAP de Blanes. En un vídeo que s’ha fet viral explicaven la seva experiència lingüística, de la qual destacaven que l’aprenentatge del català les va ajudar molt a integrar-se a Catalunya i adaptar-s’hi. Hi destaquen que l’idioma no és una barrera sinó una porta oberta.
Aquesta setmana, nois i noies de 3r d’ESO d’un institut gironí són a Calvià (Mallorca). S’hostatgen en cases de companys del mateix nivell, amb qui fan un intercanvi, no sols per descobrir les característiques de les varietats dialectals corresponents sinó també per aprofundir en la coneixença de personatges i llocs. A Mallorca, segueixen les rutes Alcover, Llull, Jaume I, Chopin, Sand. A les terres gironines, on els mallorquins vindran la darrera setmana de gener, visitaran Empúries, Besalú, Olot, Girona i Cadaqués.
Hi ha molts fets i moltes vivències, cada dia, com els que hem explicat, que transmeten que no es pot tirar la tovallola de l’esperança. El català té futur.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana