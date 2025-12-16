Opinió
Millor això que res… però no és la solució
L’acord europeu que permetrà als pescadors de la Mediterrània sortir al mar 143 dies l’any 2026 és, objectivament, un mal menor. Evita el desastre absolut que hauria suposat la proposta inicial de limitar la pesca a 9 dies anuals. Però no ens enganyem: això no és una solució definitiva, ni tan sols una bona solució.
En els darrers 30 anys, el sector pesquer mediterrani ha patit una reducció acumulada de prop del 60% de l’esforç pesquer. Se li ha demanat tot: sacrificis, inversions, adaptació constant, acceptar normatives cada cop més estrictes. I el resultat és evident: s’està trencant el relleu generacional. Els joves no entren al sector perquè no veuen futur. I els armadors no inverteixen perquè ningú posa diners en un negoci sotmès a una incertesa permanent. Això no és sostenibilitat. Això és asfíxia progressiva.
El més greu és que, avui, els informes científics ja juguen a favor dels pescadors. Les dades indiquen una recuperació clara de moltes espècies gràcies, precisament, a l’esforç que ha fet el sector. I davant d’aquesta realitat, què fan alguns polítics? Tiren pilotes fora. Ajornen decisions, amaguen el problema sota la catifa i eviten afrontar-lo amb la seriositat que mereix.
No es pot governar el mar només des d’un despatx, ni a cop de titular, ni d’eslògan verd. La pesca necessita estabilitat, rigor i valentia política. Necessita normes clares a mitjà i llarg termini, que permetin planificar, invertir i garantir continuïtat. Sense això, cada acord anual serà només un pedaç més.
La pesca no és només una activitat econòmica. És territori, cultura, identitat i cohesió social. Ports com Roses, Palamós o Tarragona no s’entenen sense els seus pescadors. I un mar sense pescadors professionals no és un mar protegit, és un mar abandonat.
Per tant, sí: millor això que res. Però ja n’hi ha prou de mals menors. Ha arribat l’hora d’afrontar el problema de fons amb dades, responsabilitat i respecte cap a un sector que ha complert. Ara toca que compleixin els polítics.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana