Opinió
Viatges Sánchez, contra la corrupció
La solució a la corrupció d’un govern és regalar viatges, si més no a Espanya. Això deu sortir a Manual de resistencia, llibre que, a falta d’haver-lo llegit però veient com actua l’autor, l’imagino un erudit tractat sobre com aferrar una poltrona i no deixar-la anar, només cal veure Pedro Sánchez. Si tan sols una persona hagués llegit el llibre, sabríem que les fórmules per a no perdre el poder són escriure cartes a la ciutadania, declarar-se enamorat d’una senyora -millor si és la pròpia-, repetir que la dreta és molt dolenta, usar llenguatge inclusiu, recordar que Franco continua viu, dir màquina del fang i fachosfera als periodistes que exerceixen la seva professió, renunciar a Eurovisió, enganyar els teus votants amb l’amnistia al procés, convertir TVE en un canal de propaganda, assegurar que els jutges ens tenen mania i no conèixer els ministres i alts càrrecs del propi partit acusats de tota classe de delictes.
I regalar viatges amb tren i autobús, és clar. Si el Suprem condemna el Fiscal General, es premia els ciutadans amb una tarifa plana per a viatjar amb tren. Si ara surten casos de suborns i comissions, s’afegeixen al lot els viatges en bus, per a on no arribi el ferrocarril. Quan acabin d’aflorar, si és que acaben mai, els casos d’assetjament sexual en el PSOE, es sumaran a la causa els viatges amb vaixell. Quan el govern estigui a punt de saltar per l’aire o no en quedi cap membre en llibertat, encara Pedro Sánchez convocarà una roda de premsa per a premiar als espanyols amb viatges en avió, en coet si cal. Un país on tots els ciutadans estiguin permanentment viatjant, és un país que no es mobilitza contra el govern, faci aquest el que faci. Per falta de temps, més que res.
Tot plegat ens arriba per sorpresa per culpa de no haver llegit Manual de resistencia. Valgui com a descàrrec que ni tan sols el va escriure en Sánchez, sinó que va contractar una negra, de manera que, si mai el president em preguntés si he llegit el seu llibre, podria respondre-li el mateix que Alexandre Dumas (fill) al seu pare, el qual tenia merescuda fama d’usar negres per a escriure les seves novel·les.
- Has llegit el meu últim llibre?
- Jo no. L’has llegit tu?
