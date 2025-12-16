Opinió
Una voluntat inequívoca de sumar
No descobreixo res si dic que la política viu temps convulsos. Opinions que es crispen, discursos que s’allunyen de la realitat quotidiana i una sensació creixent que els matisos -sovint insignificants- separen persones que pensen gairebé igual. Enmig d’aquest panorama, defenso -i sempre he defensat- una altra manera de fer. La que posa la suma per damunt de la divisió.
A Calonge i Sant Antoni hem demostrat que és possible. Avui, gairebé tots els regidors del consistori formen part de l’equip de govern. Només cinc dels disset regidors romanen a l’oposició. Aquest fet no és casual: és el resultat d’una aposta ferma per generar complicitats, obrir espais de col·laboració i entendre que la representació municipal és més útil quan s’expressa des de la cooperació. Cada regidor o regidora que s’hi ha incorporat ha aportat la veu de molts veïns i veïnes, i ha ampliat així la legitimitat i la força del projecte col·lectiu. Que ningú no es pensi que ha estat un camí fàcil. Ha calgut voluntat, perseverança i tenacitat per part de tothom. I tenir molt clar que el bé comú és el més important, per sobre d’egos personals i de tacticismes de partit.
En un moment en què la política es viu, massa sovint, com una lluita d’individualitats, -amb dogmatisme i crispació, que substitueixen el debat i l’acord, com li vaig llegir a un veí- a Calonge i Sant Antoni hem aconseguit fer just el contrari: demostrar que sumar és possible i que dóna resultats. La gestió millora quan s’hi integren mirades diverses, quan es comparteixen responsabilitats i quan es treballa en un horitzó comú. La voluntat de sumar no és només una actitud; és un compromís amb la bona governança i amb el benestar de tot el municipi.
El nostre ajuntament vol ser exemple d’aquest esperit constructiu. En temps de soroll i de confrontació, hem creat una coalició molt àmplia, allunyada dels tòpics i de les trinxeres ideològiques. Aquest mèrit és de tothom, no només de l’alcalde. Representa una aposta autèntica per la convivència institucional, pel respecte i per l’ambició compartida.
Perquè quan un poble avança unit, hi guanyem tots. N’estic convençut que només amb aquesta voluntat inequívoca de sumar superarem els reptes que ens planteja el futur.
