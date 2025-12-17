Opinió
Carta d'un lector: "No és la primera vegada que vostè fica 'la pota al fang'"
L'autor, "catòlic, creient i practicant", es planteja diverses qüestions
Carta al Sr. Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola
Pere Bofill Parals | Pals
Bon dia.
Vagi per endavant que soc catòlic, creient i practicant.
En aquests darrers dies, vostè arquebisbe Sr. Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal, ha fet unes declaracions advocant per un canvi de govern, sigui provocat per una qüestió de confiança, moció de censura o noves eleccions.
No és la primera vegada que vostè, senyor, fica «la pota al fang», com ja he dit altres vegades, no és de la seva incumbència el que va dir, per a això hi ha els polítics.
A mi, personalment, m’hauria agradat que vostè Sr. arquebisbe, com a president de la Conferència Episcopal Espanyola, ens hagués parlat dels temes que afecten l’Església, que fet i fet és la seva feina i hagués donat resposta a tantes preguntes que ens fem els creients:
Per què hi ha tan poques vocacions sacerdotals?
Per què hi ha tan poca afluència de fidels a les Esglésies?
Com està el tema de la pederàstia? S’està jutjant algú? Hi ha sentències fermes? Algú va ingressar a la presó?
Les víctimes han rebut les disculpes, juntament amb les indemnitzacions?
Per què hi ha tantes zones fosques, sense explicació, sense transparència dins de l’Església?
Per què tanta pompa i «esplendor» a les altes esferes de l’Església espanyola, mentre els capellans dels pobles s’han d’«arremangar per donar servei» als fidels de les seves parròquies?
I diverses qüestions més que no poso per no cansar-lo, Sr. arquebisbe, no sigui que se’ns emmalalteixi.
Però a aquestes preguntes, vostè no respon, no li interessa, millor correm un espès vel.
Diuen que el que més embruta és una paella, amb la seva declaració, ja sabem qui és la paella.
