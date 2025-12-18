Opinió
El que Napoleó va fer...
L’Ajuntament de Girona va anunciar, dies enrere, que està estudiant «recol·locar» fires que actualment es fan a la Devesa amb la intenció, almenys això diu, de preservar el parc. L’anunci el fa després que alguns arbres de grans dimensions hagin caigut, per sort sense que hi hagi conseqüències físiques per a les persones. Un dels arbres, però, va caure molt pocs dies després que acabessin les Fires de Sant Narcís, l’esdeveniment que cada any omple el parc de milers de visitants. No és el primer cop que un arbre cau. Des de fa anys se sap que la salut dels plàtans no és bona. Alguns exemplars no presenten bon aspecte i hi ha algunes plagues i fongs que es fan ben visibles. També fa anys que es va reclamant que es trobi un ús urbà a la Devesa, però em fa la impressió que, com altres tantes coses de la ciutat, s’ha deixat de fer la inversió i el manteniment que es requereix. I llavors passa el que passa. Estudiar ara treure algunes fires que es fan és com començar la casa per la teulada.
Queda molt bé dir-ho, però el primer que s’ha de fer és consolidar la salut del parc. Aquestes fires -es poden comptar amb els dits d’una mà- han servit per almenys donar una mica de vida a la Devesa en moments determinats de l’any perquè, si no, essent realistes, només estaria ocupada a finals d’octubre per les atraccions de les Fires. Caldria ja actuar de manera urgent fent un pla de salut i determinar què cal fer per preservar els arbres. Diuen que els majestuosos plàtans van ser plantats per les tropes napoleòniques. Que no sigui cas que es faci realitat una dita: el que Napoleó va fer... Girona ho va desfer.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre