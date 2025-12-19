Llums de Nadal

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Recorrem el centre de Girona com si fóssim llops cercant una presa. Però aquest any tampoc hi ha boles gegants de llum on poder-nos fer la nostra tradicional foto antinadalenca, o sigui que ens haurem de conformar amb l’arbre horrorós de la plaça Catalunya que, si més no, torna a estar obert per passar-hi per dins, que sempre dona una mica més de joc per fer-t’hi selfies absurdes. L’estrella caiguda del cel que han instal·lat a l’inici de la Rambla tampoc ofereix gaires oportunitats a l’hora de fer selfies, o sigui que li demanem a un senyor que passa per allà si ens pot fer algunes fotos. Resultat: surt l’estrella, però nosaltres quatre (les veritables estrelles de la foto) sortim fosques. Un desastre. Com a mínim, riem una estona esgargamellant-nos amb la cançó de la Mari Trini: ¿Pooor quééé a miiiii se me ha caídooooo una estrella en el jardíííín? Ens fem també unes fotos amb un dels quatre flocs de neu lluminosos distribuïts per la Rambla i amb els tristos pinacles envoltats de bosses d’escombraries de la plaça Independència, i acabem la ronda al pont de ferro. Constatem, entre divertides i indignades, que el millor que hem trobat en aquest breu recorregut nadalenc ha estat la decoració d’un restaurant. Ens n’anem a casa amb un bon grapat de fotos de fucking Christmas al mòbil i un piló de riures que no ens treurà ningú.

No diré que la il·luminació nadalenca de Girona sigui lletja. La del centre de la ciutat és molt bonica: les cortines de llums del carrer Ciutadans o del carrer Santa Clara, per exemple, m’encanten. També trobo meravellós el cel de bombetes del Pont de Pedra, i les simples llums que engalanen els arbres d’espais com la Rambla. Els ponts -vistos des d’un altre pont- tenen la seva gràcia, i bàsicament per l’efecte mirall que tenen en l’Onyar. Les llums que ressegueixen les arcades de les voltes de la plaça del Vi, en canvi, no m’agraden tant. I de l’arbre de la plaça Catalunya només diré que quasi que em sap greu que el tros de soca que va fer la gràcia d’intentar escalar-lo per fer-se viral a les xarxes no el fes caure al terra i el finiquités d’una vegada.

Els llums que he vist a la resta de carrers, lluny d’aquest recorregut turístic, els trobo en general força lletjots, i cada Nadal espero que els renovin. Però cada any reaprofiten els que ja eren reaprofitats d’altres anys. I aquells arbres que fa uns anys van ser novetat, que n’imiten un de real amb les branques curulles de llums, fan més aviat pena: instal·lats ben sols en llocs on no hi ha cap altre ornament, sembla que algú s’hagi oblidat de treure’ls. La meva lògica em diu que seria millor agrupar-los tots, creant una mena de bosc de llums, i no anar-los escampant d’un en un per la ciutat sense cap sentit.

No tinc ni idea de qui s’encarrega de dissenyar i decidir la il·luminació nadalenca de Girona, però fa anys que tinc la sensació que es deixa a la inèrcia, l’atzar o la improvisació. O a tot alhora.

