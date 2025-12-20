Opinió
Bon Nadal
Un bon amic, que és ateu militant, m’envia cada any per aquestes dates un missatge que diu: Feliç solstici d’hivern! És una bona felicitació que descriu la situació del nostre hemisferi respecte al sol. Encara ens queda hivern per davant però els dies deixen de minvar i, a poc a poc, notarem com es van allargant. Els antics romans van marcar el vinc-i-cinc de desembre amb la festa del Sol Invicte (Sol Invictus) per a marcar que les tenebres anaven enrere i la natura no tardaria a despertar-se. Els cristians no van començar a celebrar el naixement de Jesús fins tres-cents anys més tard. Amb una lectura atenta de l’evangeli de Lluc, que és l’únic que en parla, podem deduir que Jesús devia néixer a l’estiu perquè diu que l’àngel va anunciar-ho a uns pastors que dormien al ras guardant el ramant. I aquest temps, a la Cisjordània a les nits hi fa un fred que pela. Per tant, va ser l’Església catòlica la que va decidir, quan es va anar bastint el calendari cristià, de posar Nadal en aquesta data. I té una gran simbologia, perquè el solstici marca el començament de la recuperació de les tenebres. De la mateixa manera va posar a sant Joan Baptista al solstici d’estiu, quan el dia comença a escurçar-se. Joan es fa petit, Jesús es fa gran. Sigui com sigui, aquest són dies d’enviar i rebre felicitacions. Enrere han quedat els temps de donar feina a correus. Ara, els carters traginen només paquets i alguna carta del banc o companyies de subministraments per a aquells que encara es resisteixen a internet. WhatsApp és el mitjà habitual de les felicitacions. N’hi ha que treballen els seus missatges i d’altres es limiten a reenviar-los. En tot cas fa poca il·lusió saber que amb un parell de tecles premudes del mòbil es fa un enviament massiu d’aquests bons desitjos electrònics a la totalitat de contactes. És com delegar a la tecnologia aquell petit moment que dedicàvem a escriure l’adreça i alguna frase als nostres amics i familiars. Recordo, als llunyans anys seixanta, aprendre a escriure amb la meva mare, fent les felicitacions. Era curiós descobrir en la frase «Bon Nadal i feliç any nou» que els catalans teníem la lletra ce trencada i que «any» no portava «ñ». Sigui com sigui són dies de bons desitjos, per digitals que siguin, i és millor, com diu Sagarra al seu Poema de Nadal, voler ser bones persones un dia l’any, que cap dia. «I si tot l’any la mesquinesa en fibla, i l’orgull de la nostra soledat, almenys aquesta nit fem el possible, per ser homes de bona voluntat». Bon Nadal a tothom i fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
