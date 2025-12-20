Opinió
Quan massa coses depenen de massa coses
Actualment, la majoria de les decisions polítiques desencadenen una cascada d’efectes col·laterals. Quan s’impulsen polítiques mediambientals per reduir emissions, topen amb el malestar de sectors productius crucials com l’agrícola, el ramader o el de transports. L’impuls de sistemes de recollida selectiva genera incomoditats i resistències entre veïns. El sistema educatiu, en l’intent d’integrar estudiants amb necessitats diverses, fa evidents les mancances de recursos existents.
La seguretat ciutadana també exemplifica de forma clara la paradoxa actual. La delinqüència es concentra en barris marcats per la precarietat, però el sentiment d’inseguretat s’estén a tota la societat, inflat per discursos mediàtics i percepcions subjectives. Aquí el populisme es mou com a casa: promet solucions ràpides i mà dura, mentre la gestió realment efectiva –la que aposta per la prevenció comunitària, la cooperació institucional i la participació ciutadana– exigeix temps, dades i coordinació. Avui, cap decisió pública és simple.
Tot plegat exemplifica allò que Daniel Innerarity resumeix amb la frase: vivim amb «massa coses depenent de massa coses». Una realitat d’alta complexitat que, paradoxalment, obre la porta a respostes polítiques aparentment simples però carregades d’emoció. Un terreny fèrtil que està alimentant l’ascens del populisme i l’extrema dreta.
En aquest sentit, les administracions locals poden jugar un paper clau per gestionar aquesta complexitat, en tant que laboratoris democràtics. Més enllà de limitar-se a solucionar problemes urgents també han d’apostar per la creació d’espais on la ciutadania debati, deliberi i aporti coneixement a decisions rellevants per a la comunitat. S’ha d’anar més enllà de la queixa puntual o de recollir preferències individuals: cal construir debats i diàlegs sobre serveis públics i polítiques municipals. Però, alerta, això exigeix compromís per ambdues parts. Els governs han de veure aquest procés com una oportunitat per millorar les decisions i fer-les més eficients i legítimes, mentre que la ciutadania ha d’acceptar que no totes les seves demandes es podran satisfer de manera directa. És un procés que reforça la responsabilitat col·lectiva i la qualitat democràtica, alhora que fomenta la confiança entre administració i comunitat.
En un context marcat per la simplificació i l’emotivitat, les pràctiques deliberatives són un antídot valuós. Transformen conflictes complexos en solucions compartides, organitzen la diversitat de la realitat i consoliden polítiques més justes, sòlides i adaptades.
Reconèixer la complexitat com una oportunitat i no com una amenaça és tasca urgent dels responsables públics. Si volem una societat més resilient i comunitats més cohesionades, la deliberació i la participació activa seran imprescindibles. El camí exigeix lideratge, generositat i una aposta decidida pel coneixement compartit. En temps on massa coses depenen de massa coses potser la millor aposta és no fugir del laberint, sinó fer-lo protagonista d’una nova forma de governar i decidir.
