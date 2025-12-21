Opinió
Fontajau torna a fallar
M’asseguren que aquesta vegada no va ser un problema de la instal·lació en sí, que més aviat el problema va venir a nivell humà, que algú va remenar alguna cosa que no tocava. Però la realitat és que divendres el partit de la lliga U22 entre el Bàsquet Girona i l’UCAM Múrcia que s’havia de jugar a Fontajau a les set del vespre va començar amb mitja hora de retard... i anava en directe per Teledeporte. El problema? que no funcionava ni el marcador ni el cub de 24 segons.
Joaquim Nadal en va fer prou amb uns degoters a Palau, televisats per tot Catalunya, i els conseqüents crits de l’afició, que li demanava un pavelló nou, per tenir clar que calia fer un pas endavant. I així el 1993 es va inaugurar Fontajau. Hem convingut que la instal·lació, que al setembre va fer 32 anys, ha envellit molt bé, però algú potser hauria de començar a fer un pensament. Aquesta temporada, que se sàpiga, ja hi ha hagut tres incidents comptant el de divendres. També el partit contra el Breogán de fa unes setmanes es va aturar durant 20 minuts perquè va marxar la llum. I el mateix va passar, que el pavelló es va quedar a les fosques, tres quarts d’hora abans del derbi contra el Barça, tot i que el problema es va acabar resolent i molts seguidors que no havien arribat al partit ni se’n van adonar. En d’altres capítols, la temporada passada, s’havien apagat els videomarcadors contra el València i el duel també es va haver d’aturar una estona, i anant més enrere, abans de la instal·lació de les pantalles als fons, en substitució dels antics marcadors, hi havia molts problemes amb el sistema que els àrbitres fan servir per aturar el temps just xiular.
Què més ha de passar? Fontajau és la casa de dos equips d’elit del Bàsquet Girona i necessita un repàs urgent. Canviar la il·luminació resulta necessari però és que, a més, serviria per guanyar en eficiència energètica (i en espectacle). L’esport d’elit necessita també instal·lacions a l’alçada i que ajudin a generar ingressos.
