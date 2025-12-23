Opinió | Tal com raja
Quan la política trenca la sobretaula
Cada Nadal, milers de famílies repeteixen un ritual que va molt més enllà de la gastronomia. La taula es converteix en un espai de retrobament intergeneracional, de records compartits i d’afectes que resisteixen el pas del temps. Tanmateix, des de fa alguns anys, aquest espai s’ha vist alterat per un fenomen cada vegada més habitual: l’autocensura política.
Diversos estudis situen entre un 12% i un 14% el nombre de persones que evita conscientment parlar de política durant els àpats de Nadal per por al conflicte. No és una xifra anecdòtica. És un indicador clar d’un fenomen més profund: la pèrdua de confiança en la conversa pública, fins i tot en els entorns més íntims.
No es tracta només de prudència o bona educació. Es tracta de la sensació estesa que una opinió política ja no s’interpreta com una idea, sinó com una identitat tancada. Que discrepar pot entendre’s com un atac. Que una conversa pot derivar fàcilment en un enfrontament personal. Davant d’aquest risc, el silenci s’imposa com a mecanisme d’autoprotecció.
La paradoxa és evident. La política, que hauria de servir per ordenar la convivència i millorar la vida col·lectiva, ha acabat convertint-se en un factor de tensió social. Quan una societat deixa de parlar amb naturalitat d’allò que l’afecta, la seva qualitat democràtica se’n ressent. I quan aquest silenci arriba a la taula familiar, el problema deixa de ser abstracte.
En moltes llars, la consigna tàcita és clara: millor no parlar de política. No per desinterès, sinó per saturació. Perquè el debat públic s’ha carregat d’un to excessivament emocional, identitari i polaritzat. Perquè ja no s’intercanvien arguments, sinó posicionaments. I quan la política es transforma en una declaració de bàndol, el diàleg deixa de ser possible.
Aquest fenomen no neix en l’àmbit familiar. S’alimenta del clima general, del llenguatge polític dominant i d’una comunicació pública basada en la confrontació constant. Les xarxes socials han amplificat aquest efecte, simplificant debats complexos i reforçant posicions rígides. Aquest clima acaba traslladant-se, inevitablement, a la vida quotidiana.
El que resulta preocupant no és la diversitat d’opinions, sinó la incapacitat creixent per gestionar-la amb normalitat. Una democràcia madura necessita desacord, però també respecte. Necessita debat, però també escolta. Quan discrepem sense acceptar la legitimitat de l’altre, la política deixa de ser un exercici cívic per convertir-se en una font de divisió.
Potser per això cada vegada més persones opten per parlar de temes neutres durant les festes. No perquè la política no importi, sinó perquè s’ha tornat massa aspra. Massa binària. Massa carregada de retrets. Aquest cansament silenciós és, en si mateix, un senyal d’alerta.
Recuperar la conversa política no vol dir parlar més, sinó parlar millor. Rebaixar el to, assumir la complexitat i acceptar que ningú no té el monopoli de la veritat. Entendre que en una família –com en una societat plural– poden conviure mirades diferents sense que això suposi una fractura emocional.
La taula de Nadal hauria de continuar sent un espai de trobada, no un camp minat. I potser el primer pas per aconseguir-ho és exigir a la política, i a aquells que hi participen, més responsabilitat, més respecte i menys soroll. Perquè si la política ens impedeix parlar entre nosaltres, el problema no és a la sobretaula, sinó en el clima que hem construït.
Potser aquestes festes no cal evitar la política, sinó reivindicar-la com el que hauria de ser: una conversa serena entre persones que comparteixen un futur, encara que pensin diferent. n
