Opinió
El plaer d’insultar Yáser Asprilla
Fem Van Empel, tricampiona mundial de ciclocross, ha penjat temporalment la bicicleta als 23 anys afectada per la pressió de guanyar. No és l’única esportista d’elit que pateix la situació. El jugador de bàsquet Ricky Rubio també ha fet aturades en la seva carrera per cuidar la salut mental i ha parlat de la importància de prioritzar el benestar emocional. El futbolista Bojan Krkić també ha explicat episodis en la seva lluita contra l’ansietat. I hi ha múltiples casos més, com la gimasta Simone Biles o la tenista Naomi Osaka. Recentment, Ronald Araujo ha fet un parèntesi al Barça, afectat per les crítiques pel rendiment al camp. Ara tot són missatges d’ànim i es convertiran en aplaudiments quan torni a jugar. Alguns seran dels mateixos culers que demanaven que se’l deportés.
Molta gent va a esdeveniments esportius a esbravar-se. El més normal seria animar el seu equip. Però n’hi ha que es dediquen a assetjar verbalment jugadors del seu club. Els insults, xiulets o renecs entren com una gota malaia al cervell dels jugadors que no comprenen que un espectador que en teoria ve a encoratjar-lo es dediqui a criticar-lo, per molt que no li surtin les coses. Al Girona FC està passant amb Yáser Asprilla. Massacrat al camp i cosit a les xarxes socials.
Darrere de cada esportista, per molt ric o cregut que sigui, hi ha un cervell com qualsevol altre. També en altres àmbits. Com la cantant Valeria Castro, linxada per una actuació a Operación Triunfo. Tots són casos coneguts de la fragilitat del cervell humà. Però són només la punta de l’iceberg de moltes altres persones anònimes amb situacions similars. Per abordar la temàtica, a Girona es prepara la segona edició del Congrés de Benestar Emocional (19 i 20 de gener). Fa uns anys semblaria una broma. Però és més imprescindible.
