Opinió
Ernest Folch
«Make Badalona great again»
Badalona ja és oficialment el nou laboratori de l’extrema dreta institucional. Segons l’alcalde Albiol, tot és culpa dels immigrants, o més ben dit, dels immigrants pobres. En l’intent recent de desallotjament de l’antic institut B9 de la ciutat, l’alcalde ha sofisticat i elevat a la màxima potència el seu patró de conducta habitual: convertir tots els immigrants en delinqüents, erigir-se com el solucionador exprés de problemes complexos i alhora aparèixer com el periodista Gustavo que ens ho explica tot per xarxes per controlar el relat. En un vídeo de vergonya aliena, la màxima autoritat de la ciutat ha aparegut al costat del que segons ell són motos i bicicletes robades pels immigrants, tot i que sigui sense cap prova i sense que hagi existit cap judici. El mètode Albiol sembla molt folklòric i original, però és en realitat una basta còpia local i ridícula del trumpisme salvatge, que consisteix a presentar-se com un xèrif sense complexos, un capatàs local que dirigeix les forces d’ordre contra els invasors, posa tots els nouvinguts al mateix sac de la delinqüència, victimitza les víctimes en lloc d’ajudar-les i es converteix en una estrella de les xarxes socials dient les barbaritats que suposadament tothom vol sentir. En el vídeo, Albiol parla de fer fora els okupes, però és incapaç d’explicar què ha fet per millorar el problema de la vivenda a la ciutat o per què va tancar fa un any l’alberg de persones sense sostre. Perquè Albiol, com un bon prototip de la ultradreta, no vol abordar solucions, sinó promoure el conflicte i l’enfrontament social, dels quals espera treure rèdits.
El mètode, sens dubte, donarà bons resultats, perquè ja ha sigut testat amb èxit arreu del món. I és que Badalona és la demostració perfecta que el problema de Trump no és només ell mateix, sinó l’autopista que ha obert a la barbàrie arreu del món. Fa un parell d’anys, Albiol existia, però no s’atrevia a dir segons què. El trumpisme i totes les seves ramificacions globals han empoderat els llestos que volen fer-nos creure que el problema no és el preu de la vivenda, sinó la immigració, això sí, només la pobra. Les execucions sumàries de presumptes narcotraficants al Carib, els insults sistemàtics als periodistes o la persecució atroç als immigrants en ple carrer són només algunes de les salvatjades que, tot i que originades als Estats Units, tenen un efecte contagi a la resta del món. Vivim enmig d’una fabulosa infecció global, tant inquietant com imparable. Badalona és només una supuració més d’un càncer moral que es transmet per telèfon mòbil arreu del món a la velocitat de la llum. El famós MAGA té molts fills bastards, entre els quals ja hi ha el Make Badalona great again. De la impotència de l’esquerra i de la seva incapacitat per articular una resposta sòlida i coherent a aquesta epidèmia monstruosa ja en parlarem un altre dia.
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Un camió bolca a la C-66 a Flaçà i excarceren el conductor
- Una de les empreses de José Elías tanca un acord milionari amb un hotel de Cadaqués
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora
- Aquest cop en dia de mercat a Girona: Cau un altre arbre de la Devesa
- Un regidor de la CUP abandona el govern de Santa Coloma per no aturar un procés de desnonament
- Investiguen irregularitats en una granja i descobreixen 264 plantes de marihuana
- Revisa el moneder: Aquesta moneda d’1 euro pot arribar a valer fins a 6.000 euros