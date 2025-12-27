Opinió
25 paraules per explicar el 25
«Hi seguirem sent per fer que el 2026 sigui un any millor, més agradable per als gironins i les gironines, per a tothom»
L’any 25 ha transitat entre un impacte de dolor i amor que ho ha impregnat tot, també la meva vida com alcalde: la mort i el naixement del nostre fill Ovidi. Ovidi (1) és la primera de les vint-i-cinc paraules. Si mirem a la ciutat i l’àrea urbana, el Campus de Salut (2) ha de ser la segona. L’Ajuntament ha garantit complir el calendari del projecte i ha aconseguit una inversió de 8 milions d’euros de més per als barris de Can Gibert i Santa Eugènia que ningú havia previst abans. Feina de l’equip de govern i de l’alcalde. Dos barris que necessiten grans canvis i que viuran una de les quatre grans transformacions que estem treballant per a Girona. Uns barris on s’hi preveu habitatge (3) assequible -que s’afegirà als més de 150 pisos de protecció oficial previstos per als propers tres anys- però no només, perquè també hem acordat la millora de la Plaça Roja (4) i la Plaça del Barco (5) així com el desenvolupament d’un gran parc urbà a la vora de la riera Masrocs. També a Pont Major (6) hem presentat un gran projecte que ha estat seleccionat pel Pla de Barris: entorn natural, mobilitat, voreres, habitatge i equipament cultural. A la carretera Barcelona ja tenim el dibuix del que hi vindrà i hem enderrocat les naus (7) que feia vint anys que estaven abandonades i eren nius de problemes. A prop d’allà, hi hem fet la pacificació (8) de l’entorn de la parròquia de Sant Pau i el de l’escola Àgora i hem iniciat amb èxit la transformació del Carrer de la Creu (9), amb consens i sense fressa, fet que semblava impossible fa tan sols dos anys. D’aquest carrer a Vista Alegre, hi ha la passera (10), que aquest 2026 prendrà el nom de Cristina Cervià i on començaran les obres per posar-la de nou en funcionament. Una mica més a l’Est, hi ha l’entorn de Vila-roja i Font de la Pòlvora sobre les quals hem presentat un Pla Integral (11) que està pendent del finançament de la Generalitat i l’Estat per poder executar.
La mirada de barris és permanent en aquest govern, la rambla de l’Avinguda Pericot (12) a tocar el carrer Albi ha canviat com un mitjó, ara fa goig, la il·luminació (13) als carrers a Sant Pau, la Devesa i Santa Eugènia ha millorat aquest 2025, com ho farà a la Rutlla al 2026, i tenim els projectes de l’aparcament de Mas Gri (14), de la millora del Parc de les Pedreres (15) o del Taller de la Marfà (16) a punt, i el de la Coberta de Fontajau (17) iniciat. El 2025 també ha sigut l’any de les inauguracions de la comissaria de Can Burrassó (18) i de dos locals socials de barri (19), a l’Eixample i Montjuïc, la reobertura de la incineradora de Campdorà, que ens ha d’ajudar en la gestió d’uns residus (20) que ja ha viscut moltes millores i que ara amb l’any que comença en viurà una de molt important: la recuperació d’un contenidor per cada fracció, per així consolidar l’increment del 50 al 60 per cent de recollida selectiva que ha viscut Girona, la millor de les 15 ciutats més poblades del país. Les xifres també han millorat en l’ús de la Girocleta i de l’autobús. Per això, hem anunciat l’acord perquè la Girocleta arribi a Salt i l’increment de freqüències (21) de la L5, L7, L10 i L11. I mentre el nostre entorn urbà canvia, la ciutat continua plena de vida, amb mil i una activitats i unes Fires de Sant Narcís que van fer un nou pas endavant amb la «Marca Fires» i la recuperació de l’envelat (22). Fires (i arreu) on potenciem el català (23), que necessita de la nostra implicació i que és motiu també de l’agermanament que hem aprovat amb la vila mallorquina de Manacor (24). Perquè no només mirem la ciutat, sinó el conjunt del país i també al món, liderant projectes com Eurotowns, acollint les Jornades del Moviment Europeu de l’Aigua o sent solidaris com a ciutat amb Palestina (25).
25 paraules que expliquen un any però no tot. Hi seguirem sent per fer que el 2026 sigui un any millor, més agradable per als gironins i les gironines, per a tothom, en aquest camí cap una ciutat plena de vida i un país lliure i just.
