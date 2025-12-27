Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
TemporalAgenda Sant EsteveStuaniResum 2025Golf Sant Julià
instagramlinkedin

Opinió

RRSS WhatsAppCopiar URL
Emma Riverola

Morir és de pobres

Dorian Gray ja ho va intentar. Recorden? Aquell personatge d’Oscar Wilde que aconsegueix mantenir-se jove i bonic, mentre que el seu retrat pateix les laceracions de l’edat i dels seus excessos. «Quan se li acabi la joventut, desapareixerà la bellesa, i llavors descobrirà que ja no li queden més triomfs», el va temptar Lord Henry. Continuar triomfant, és això? Sigui per vanitat, per narcisisme o per pura megalomania, alguns dels homes més poderosos del món -aquests que tan invencibles se senten- estan entossudits a escapar-se de la mort o, com a mínim, prolongar la seva vida més enllà d’allò que el planeta sembla capaç de suportar. No deixa de resultar inquietant la conversa entre Putin i Xi Jinping sobre arribar a la immortalitat gràcies als trasplantaments d’òrgans. Tot pot sortir malament quan dos autòcrates septuagenaris somien amb la immortalitat.

L’anhelat camí de l’antienvelliment està poblat de tota mena de propostes. Des de les més íntimes i extravagants, fins a les més sòlides investigacions científiques. Transfusions de sang jove, còctels farmacològics d’incert resultat, plans personals tan extrems que s’assemblen com un càstig etern i, és clar, un grapat de tecnològiques que van a la recerca del Sant Greal. Aquí hi ha Calico, companyia de Google que provoca recels pel seu secretisme. Però també Jeff Bezos, Peter Thiel, Sam Altman, Larry Ellison i tants altres milionaris de Silicon Valley que lideren o inverteixen quantitats obscenes de diners en projectes que aborden «el problema de la mort», terme utilitzat per algun d’ells.

És evident que la mort és un gran problema per a qui se sent invencible. Però també ho és per als que ens sabem vulnerables. Perquè aquesta recerca de la immortalitat alimentada per egocèntrics està consolidada en la desigualtat. No busca millorar la salut global, sinó que persegueix miracles selectius per a un grapat de privilegiats que somien continuar acumulant riqueses i poder eternament. Ha arribat el moment de reconèixer la mortalitat com un principi fonamental de la humanitat?

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents