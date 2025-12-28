Opinió
El Golf Girona surt a subhasta
Avui cau a trossos, abandonat i deixat de la mà de Déu, però vint anys enrere el Golf Girona tallava el bacallà. La degradació d’aquest espai de 50 hectàrees, aviat està dit, és el millor exemple que avui ets a dalt de tot, i quan no te n’adones ningú se’n recorda de tu, t’envelleixes i acabes subhastat, ofegat pels deutes. En l’època Casademont i Akasvayu molts jugadors vivien al Golf Girona, Dueñas i Struelens, per exemple. Ara el que es porta és l’antic PGA, ara Camiral, i més amb la perspectiva de la Ryder Cup 2031, que ens han venut com la panacea i veurem si no és un succedani de la Copa Amèrica de Barcelona.
Només hi vaig estar una vegada, a finals d’agost de 2007, en un acte amb la presència de tota la plantilla del Girona FC, i del president Josep Gusó, arran d’un acord pel qual aquest diari patrocinava la samarreta de l’equip un determinat número de partits, per exemple, la semifinal de Copa Catalunya contra el Barça que els de Montilivi van cedir (3-2) en veure com els blaugranes els remuntaven un 0-2 amb molta polèmica. Aquella temporada el Girona acabaria pujant a Segona A, que ja era la glòria. I la família Ramió, impulsora del complex, tenia milers d’idees per seguir en ebullició. El que deia abans, avui uns surten a subhasta i els altres competeixen a Primera.
El Golf Girona està valorat en 5,87 milions d’euros i acumula càrregues per valor de 788.000 que el futur comprador haurà d’assumir. L’oferta mínima per participar en la subhasta s’ha fixat en 508.938 euros. Veurem com acaba el partit i si algú és a temps de tornar-ho a enllustrar.
