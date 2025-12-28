Opinió
El que he après del 2025
Ezra Klein (41) és el socialdemòcrata de moda. Predica des de les pàgines del New York Times, i el seu Abundance, de títol fàcil de traduir, és el llibre del moment. Amb tota sinceritat, té més empenta que brillantor, i la seva joventut obliga a ajornar el veredicte sobre la dimensió històrica que l’espera. Tanmateix, la seva presència permet treballar sobre el titular que ha afegit al balanç de final d’any, «El que he après el 2025».
En primer lloc, l’encapçalament de Klein ja revela un manifest optimista. La millora contínua, encapsulada en dosis anuals d’un aprenentatge interminable. Sobretot, la capacitat de l’ésser humà de forjar els esdeveniments o les coordenades temporals. Per això, els qui ja no aspiren a canviar el món poden rebaixar el titular a un modest «El que he après del 2025», que venia molt aviciat. L’any no funciona com un full en blanc, sinó que aporta un mapa de relleus definits; per això s’ha mostrat tossut en la seva resistència a acceptar les modificacions capritxoses preteses pels seus habitants.
1. L’ésser humà ha perdut marge de maniobra. La superpoblació no augmenta el control del planeta, ni de bon tros l’autonomia dels seus habitants. Al contrari, caldrien els recursos de dues Terres per garantir la satisfacció de les aspiracions actuals de la humanitat, que a més són creixents. Impera l’atzar catastròfic, amb «actes de Déu» cada cop més mortífers. Els recursos imposen la seva llei, la renúncia deixa de ser voluntària, es dibuixa la síndrome dels prestatges buits.
2. Hi ha una cosa pitjor que votar ultradreta: no entendre el seu arrelament. Com més predica l’esquerra, més creix l’extrema dreta; combatre-la sense èxit s’ha convertit en l’única marca d’identitat progressista. Sarkozy ja pot escriure sense complexos a la sortida de la presó que «soc un home de dretes, sense penediment i sense complexos». Hi va haver anys en què aquest manifest només era tolerable des de l’esquerranisme.
3. Franco ha mort. El gran fiasco del 2025 han estat els fastos socialistes per demostrar que els dictadors també moren. I moren definitivament, perquè s’han celebrat els cinquanta anys de la defunció sense cap espurna, entre badalls. S’entén la decepció dels antifranquistes professionals, que no han aconseguit reanimar el cadàver. Celebrar o denigrar Franco equival a interessar-se pel president de Suïssa.
4. Tots els mandats presidencials acaben igual. Parlant en dècades, d’aquí a trenta anys es rescataran els valors de Pedro Sánchez. Mentrestant, l’espera el calvari que va patir cadascun dels seus predecessors en abandonar la Moncloa. I quan Aznar havia de ser l’únic president del Govern a desocupar el palau sense traumes, es va desencadenar l’11-M.
5. I Sánchez ho sap. No serà l’últim a assabentar-se que el seu cicle s’ha acabat, com Zapatero o Rajoy. A finals del 2025, a Extremadura li han expedit el certificat de defunció com a president socialista. Resistir no és el mateix que agonitzar, i en l’auge de l’extrema dreta hi fructifica una gran decepció amb el Govern que ha incomplert tots els seus postulats ètics. Sánchez s’ha acabat; l’helicòpter espera sobre la gespa de la Moncloa.
6. S’ha inventat el canvi climàtic graduable amb termòstat. Fins i tot l’apòstol Bill Gates renega de la satanització de l’escalfament global, que ha perdut virulència política tot i que s’agreugi la seva vigència científica. El mateix J.D. Vance llança a Europa el sarcasme que «si han pogut sobreviure a anys de crítiques de Greta Thunberg, també podran superar les escomeses d’Elon Musk». És la síntesi més exacta del 2025.
7. Ni un dia sense Trump. Què seria del planeta i de l’any 2025 si el president d’Amèrica hagués consagrat un sol dia a la indolència golfista. Quan afirma que «podria disparar a un paio a la Cinquena Avinguda sense perdre ni un sol vot», no cal centrar l’atenció en el magnetisme que transmet als seus votants, sinó en el fet que té nassos de disparar a qualsevol al mig del carrer. Queden avisats.
8. Prou promeses, fets. Els governants dels diversos àmbits multipliquen els projectes, que sovint es materialitzaran en un termini de dècades. És a dir, quan ningú no pugui demanar comptes i hagi caducat la memòria dels anuncis. Un simple repàs als clics del 2025 demostrarà que l’audiència ha decidit prescindir de qualsevol estat de somni sense materialització immediata.
9. Rosalía, el mèrit dels valors compartits. El més impactant de la mort d’un Robe Iniesta és la urgència de plorar-lo en comunitat, incloses la defensa de l’ortodòxia i la persecució de la dissidència. La reivindicació del col·lectiu també s’imposa en la divinització del disc Lux de l’artista catalana, que juntament amb Sirat configura l’empremta daliniana que Espanya continua injectant al planeta el 2025.
10. El pèndol no s’atura mai. És Trump qui abraça el socialista novaiorquès Mamdani, conscient que els seus amics han trobat un successor en l’oscil·lació perpètua. Ni tan sols la intel·ligència artificial és un valor estable, potser una conclusió apropiada tot i que Ezra Klein va extreure més i millors ensenyances del 2025.
