Opinió
"Mai aconseguireu fer-me pensar que els nostres patges negres són motiu de racisme i burla"
L'autora, resident a Brussel·les, reflexiona sobre la polèmica dels patges negres a les cavalcades
Patges negres a Brussel·les
Núria Ferrer | Brussel·les
Treballo a Brussel·les en una empresa multinacional. Alguns dels meus mànagers són d’ascendència africana i també diversos companys i companyes. Som de totes les nacionalitats del món, religions, gais, lesbianes, trans… i ens entenem tots molt bé. Durant anys he mostrat les fotos dels nostres patges negres als meus companys i companyes africans, explicant-los com els nens i nenes catalans s’estimen aquests patges, el respecte que els tenen i l’alegria amb què esperen que arribi el vespre del dia 5. Cap dels meus companys/es africans no ha fet mai mala cara ni cap comentari, perquè veuen reflectida als meus ulls l’estimació per aquests patges. Ara resulta que catalans d’origen africà ho volen prohibir, al·legant racisme i burla. Hi ha racisme? És clar que sí, i s’hi ha de lluitar en contra. Però, si us plau, no portem les coses a aquests extrems. Vaig veure el Xavier Serra, president dels Manaies, per TV3 des de Brussel·les, i em va fer veritable pena. Pobre home, a sobre que fa una feina de voluntari, encara s’ha de veure en aquest bassal. Jo soc la primera a anul·lar totes les tradicions que puguin fer mal tant a les persones com als animals. Però tot aquest moviment que s’està creant contra els patges negres, els pessebres… Au, va! L’extrema dreta s’està fregant les mans amb tota aquesta polèmica. Col·lectiu Cacau i Negritud, em tindreu sempre al vostre costat, però mai, mai aconseguireu fer-me pensar que els nostres patges negres són motiu de racisme i burla.
