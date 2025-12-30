Opinió
Les postures de Brigitte Bardot
Un pot estimar els animals i ser un perfecte cabró, de la mateixa manera que pot votar Le Pen i ser una bellíssima persona, no sé a què obeeix destacar això d’una dona que, si va ser un mite -i ho continuarà sent-, no ho va ser ni pel seu vot ni per les seves opinions ni per les seves idees, sinó perquè la naturalesa, o Déu, o qui fos, va tenir a bé concedir a una sola persona la bellesa i sensualitat que en justícia corresponien a tota una regió, tal vegada a tot un continent.
L’amor pels animals no és dolent en si mateix, tret que es converteixi en una obsessió i t’ompli la casa de gossos, de gats o de cavalls. Per això Brigitte Bardot es va dedicar sobretot a protegir les foques, com que no se les podia endur ni al pis de París ni al xalet de Saint-Tropez, evitava temptacions. A mi també m’agraden molt els animals, les gambes per exemple, però em conformo de comprar-ne una dotzena de tant en tant, els xais també m’agraden, però a trossos. De tota manera, no em facin cas, la meva opinió té a veure amb el despit més que amb la raó, és la d’un home ultratjat més que la d’un periodista objectiu: que Brigitte Bardot acabés estimant els gossos després d’haver tingut a tots els homes que li va donar la gana, no ens deixa als homes en gaire bon lloc.
Més curiós encara és que els mitjans en destaquin la ideologia política. O no tan curiós, ja que era partidària de l’Agrupació Nacional de Le Pen. D’haver sigut BB votant i seguidora socialista -o de la França Insubmisa de Mélenchon, una mena de Podem però amb intel·ligència en lloc de burrades-, els mitjans de comunicació ni tan sols ho esmentarien, i en l’estrany cas que ho fessin, seria per a elogiar-ho. Es veu que votar Le Pen és lleig encara que sigui un partit perfectament legal, i és un oprobi que ha de destacar-se si qui se’n va a l’altre barri exercia en aquest sentit el seu dret al vot, sigui la Bardot o en Delon. A Espanya tenim tirada a donar lliçons de vot als altres, com si no tinguéssim nosaltres la nostra pròpia vergonya al govern.
Hauríem de limitar-nos a l’important i oblidar el que és superflu. Les postures que interessen d’una dona com Brigitte Bardot, no són precisament ni les polítiques ni les socials.
