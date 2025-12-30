Opinió
Propòsits
Hi ha gent que respira alleujada perquè acaba un any farcit d’infortunis que han sacsejat la seva existència centrada dia i dia a combatre malalties, aguantar batusses familiars i rebre a la feina els retrets malvolents dels manaires de torn. Però tampoc seria just oblidar els instants feliços viscuts aquest 2025, encara que siguin pocs i mal comptats.
Bé, no es tracta ara de reviure episodis passats! S’ha d’afrontar el nou any amb un optimisme complaent, però amb el desig de superar les travetes que el destí prepara.
De fet, al començar un nou any, existeix el costum de formular propòsits a nivell personal suficientment ambiciosos en una varietat d’àmbits: esportiu, econòmic, social i alimentari, entre altres, amb l’objectiu de millorar o mantenir la qualitat de vida.
En aquesta línia, en les xarxes socials hi ha mil i un llistats de bons propòsits per reflexionar, establir noves fites i fer passos per canviar de vida.
Ara bé, acollir-se a algun receptari no impedeix que, amb el temps, la motivació disminueixi i els objectius es difuminin. No obstant, amb una visió realista, és possible aconseguir que els propòsits perdurin tot l’any sempre que no s’arronsi a les primeres de canvi.
Per tal d’orientar a aquells que estan disposats a dur a terme nous propòsits vet aquí algunes recomanacions que es poden trobar en qualsevol llibre d’autoajuda:
1. Cal establir metes assolibles que permetin mesurar el progrés i sentir-se motivat per continuar endavant si es presenten dificultats.
2. És recomanable dividir els propòsits en petits esglaons per no veure’s aclaparat en un moment determinat. Així, cada petit avenç serà motiu de satisfacció.
3. Per mantenir viu un propòsit s’ha d’integrar a la rutina diària i així serà més fàcil que produeixi de forma automàtica.
4. Tot i que és important ser constant, també ho és ser flexible en determinades ocasions. No val arronsar-se si un dia no s’aconsegueix complir un propòsit.
5. Convé portar un registre per poder fer un seguiment dels objectius marcats. Tot progrés efectuat és un estímul per seguir endavant.
6. És molt convenient compartir els propòsits amb amics o familiars amb la finalitat que, si es tenen metes similars, es pugui donar o rebre suport.
7. No estaria de més fer una revisió periòdica per reflexionar sobre allò que s’ha aconseguit, allò que es necessita ajustar per no perdre de vista la meta final.
I per últim, davant les ensopegades, que ben segur n’hi haurà, mai s’ha de defallir sinó que s’han de considerar com un element més del procés.
Si, malgrat tot, no s’està en condicions d’assumir aquests requeriments o altres de semblants, val més oblidar-se dels bons propòsits i viure la vida tal com raja.
